Locuință din Botoșani, mistuită de flăcări. Proprietarul a avut nevoie de îngrijiri medicale

O locuință din localitatea Stânești, comuna Lunca, județul Botoșani, a fost distrusă complet în urma unui incendiu izbucnit joi dimineață, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

Flăcările au cuprins rapid casa, iar intervenția pompierilor a durat mai bine de o oră. Potrivit informațiilor transmise de autorități, cel mai probabil incendiul a fost provocat de un coș de fum neprotejat termic.

Proprietarul imobilului a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Incendiul a fost semnalat în primele ore ale dimineții, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a confirmat producerea evenimentului și circumstanțele preliminare în care a izbucnit focul.

„Un incendiu violent s-a produs, în această dimineaţă, în localitatea Stâneşti, comuna Lunca. O casă a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, a transmis ISU Botoșani într-un comunicat oficial.

La locul incendiului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani și ai Punctului de Lucru Flămânzi.

De asemenea, la intervenție a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lunca. Forțele de intervenție au acționat cu trei autospeciale de stingere, fiind solicitat și sprijin medical.

Totodată, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță a ajuns la fața locului pentru a acorda îngrijiri medicale persoanelor afectate de eveniment.

Intervenția coordonată a urmărit atât stingerea incendiului, cât și limitarea efectelor produse de foc.

Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta generalizat. Casa, cu o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, era cuprinsă în totalitate de flăcări. Din cauza intensității focului, bunurile din interior nu au mai putut fi salvate.

Operațiunea de stingere și înlăturare a efectelor incendiului a durat peste o oră. Pompierii au acționat pentru eliminarea focarelor ascunse și pentru prevenirea extinderii flăcărilor la construcțiile din apropiere.

În urma incidentului, proprietarul locuinței a suferit un atac de panică. Acesta a fost evaluat de echipajul medical sosit la fața locului și a primit îngrijiri medicale.

Conform informațiilor transmise de autorități, bărbatul a refuzat transportul la spital după acordarea primului ajutor. Nu au fost raportate alte victime sau persoane rănite în urma incendiului.

Primele verificări efectuate de pompieri indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere. Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma cercetărilor specifice, conform procedurilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește importanța verificării și întreținerii corespunzătoare a coșurilor de fum, mai ales în sezonul rece, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.