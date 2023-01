Localitatea din România cu un buget record și niciun asistat social. Impozitele nu au mai fost mărite de șapte ani

O comună din România, cu o populatie puțin peste 3.000 de locuitori, are un buget mai mare decât multe orașe și niciun asistat social. Primăria a reușit să atragă multe fonduri europene, dar și investitori în zonă. Impozitele nu au mai fost mărite din 2016, iar populația este în creștere.

Comuna Șag, situală la aproximativ 30 de km din Timișoara are anul acesta un buget de nu mai puțin de 40 de milioane de lei, iar mare parte din bani provin din fonduri europene.

Primarul localității, Flavius Roşu spune că majoritatea fonduri, respectiv 30 de milioane de lei vor fi direcționați către investiții. Restul vor fi folosiți pentru dezvoltarea unitățăților de învățământ, facilităților sportive și evenimente culturale.

„Cea mai mare parte a fondurilor vor merge către investiții. Nu am uitat însă nici celelalte ramuri împortante cum ar fi educația, sportul sau cultura. Vrem să investim în copiii noștri“, a spus Flavius Roșu.

Facilități pentru investitori

În comună nu este niciun asistat social. Primăria i-a ajutat pe cei aflați în situații dificile să își găsească un loc de muncă stabil, în loc să îi pună la muncă în folosul comunității. Localitatea a reușit să atragă mai mulți investitori, deoarece Primăria a oferit facilități.

„De când sunt primar, nu am mărit niciodată taxele şi impozitele, ba chiar am micşorat coefiecienţii pentru persoanele juridice, iar asta a adus bani la bugetul local. Să vă dau un exemplu: Am reuşit să aducem, pe raza comunei, un centru logistic, care anul acesta va plăti la bugetul local, un impozit de patru ori mai mare decât au plătit anul trecut, toate persoanele juridice din localitate”, a explicat primarul comunei Şag, pentru sursadevest.ro.

Centru medical modern

Primăria a reușit să atragă fonduri europene pentru proiecte importante. Un centru medical a fost finalizat la finele anului trecut după o investiție de 250.000 de euro.

„Centrul nostru social-medical își propune creșterea gradului de accesibilitate al cetățenilor Șagului la serviciile de sănătate, dintr-un larg spectru de domenii: medicină generală, pediatrie, pneumologie, oftalmologie, stomatologie, laborator recoltare.

Aceste activități se desfășoară în cele patru cabinete care vor funcționa zilnic în baza unui program prestabilit”, a mai spus primarul Flavius Roșu. Edilul spune că a depus un nou proiect de finanțare pentru extinderea grădiniței și a școlii din localitate.