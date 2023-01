Nicolae Ciucă, despre fondurile europene. „Am reuşit să trecem prin toate provocările” în 2022

România a reuşit în 2022 o absorbţie a fondurilor europene de 11,3 miliarde de euro, a anunțat Nicolae Ciucă. El a mai declarat că țara noastră a trecut peste toate provocările și că autoritățile nu trebuie să cedeze în noul an.

„Am reuşit să trecem prin toate provocările pe care le-am avut, la provocările pe care cetăţeni României le-au resimţit. (…) Avem nevoie de aceeaşi energie şi activitate din partea tuturor. (…) Am avut o execuţie bugetară bună, am reuşit să ne încadrăm în ţintele de deficit”, a afirmat Ciucă.

Mai mult, Guvernul a reuşit realizarea unei creşteri economice „pe care nu o previzionase nimeni la începutul anului, îndeosebi după declanşarea războiului în Ucraina şi după efectele pe care le-au produs creşterea preţurilor la energie şi la gaze şi inflaţia”.

„Au fost momente pe care care le-am gestionat împreună, momente pentru care am găsit soluţii şi le-am rezolvat punctual, dar, totodată, am reuşit să proiectăm şi decizii care să producă efecte în timp, motiv pentru care este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbţia fondurilor europene şi toate cele trei linii de finanţare europeană cumulează aproximativ 90 de miliarde de euro. (…) Am reuşit să ne încadrăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv şi anume cel puţin 10 miliarde pe an să fie absorbite”, a explicat prim-ministrul.



Absorbția fondurilor europene

Nicolae Ciucă a mai declarat că în 2022, România s-a reuşit o absorbţie de 11,3 miliarde de euro fonduri europene. El a explicat și care sunt planurile pentru 2023.

„Probabil să o depăşim, pentru că am reuşit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor şi programelor europene. Au fost o serie întreagă de activităţi care s-au coordonat şi corelat între ministerele coordonatoare de reforme şi sunt convins că, aşa cum acum ne bucurăm de această sumă absorbită, cea mai mare de altfel până în momentul de faţă de când România accesează fonduri europene, să poată să fie depăşită şi anul acesta şi în anii care urmează. Avem nevoie de aceşti bani”, a transmis şeful Executivului.