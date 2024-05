Monden Liviu Vârciu, refuzat de una dintre cele mai dorite femei din România. A cerut-o de nevastă și a fost refuzat







Liviu Vârciu a format un cuplu Oana Ioniță, fosta Bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” și a cerut-o în căsătorie, dar a fost refuzat. Aceasta a declarat că artistul a venit după ea la Ibiza pentru a îi cere mâna, dar că i s-a părut prea devreme. Ea a spus că n-a regretat că nu s-a căsătorit cu el.

Liviu Vârciu a fost refuzat

„A fost o perioadă din tinerețea mea și consider că a fost o experiență pentru amândoi. Într-adevăr, el a venit atunci după mine la Ibiza ca să mă ceară de nevastă. Eu am fost șocată și surprinsă, eram acolo în timpul serviciului și nu mă așteptam! Sunt Săgetător, iar când plec la drum cu o idee nu mă schimb! (...) Instinctul mi-a spus să îmi continui activitatea și să îmi văd de viața mea. Nu, nu am regretat! Mi se părea că nu avem o relație care să ajungă să înceapă cu o nuntă. Nu eram la nivelul respectiv, eram la început! Ne știam de o lună și jumătate.”, a relatat fosta Bebelușă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

N-au mai vorbit deloc de atunci

Oana a spus că nu a mai vorbit deloc cu Liviu Vârciu după ce l-a refuzat și că acesta s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu. „Nu e dramă, dimpotrivă! Nu a fost nebunie! Noi nu am mai vorbit de atunci. El s-a căsătorit cu Adelina. Între timp, cu Adelina Pestrițu am mai vorbit", a mai precizat Oana.

De ce au divorțat Adelina Pestrițu și Liviu Vârciu

Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu au fost căsătoriți în anul 2009. Căsnicia lor nu a durat prea mult, deoarece după doar un an de mariaj au decis să se despartă. Recent, artistul a declarat că influencerița s-a despărțit de el pentru că nu avea bani.

„Fosta mea soție m-a părăsit pentru că nu aveam bani. După ea mi-am legat trompele. Am uitat că sunt și copii aici. O să învățați, dar mai târziu un pic.”, a spus Liviu Vârciu la microfon, în timpul concertului.

Adelina Pestrițu a declarat că a divorțat de Liviu din alte motive. Ea a spus că a pierdut o sarcină cu acesta și că a marcat-o foarte tare. Influencerița a povestit că ajunsese să viseze în fiecare noapte că are un copil în brațe.

„M-a marcat acest episod. Visam în fiecare noapte că am un copil în brațe”, a spus Adelina Pestrițu, care este căsătorită în prezent cu Steblea Virgil. Liviu și-a refăcut viața lângă Anda Călin, care i-a dăruit doi copii.