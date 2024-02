Liviu Vârciu, exasperat de vecini. Vedeta plănuiește o răzbunare ca la carte

Liviu Vârciu a avut o ieșire nervoasă la postul de televiziune Antena Stars. Vedeta este nemulțumită de conflictele pe care le are cu vecinii săi. Acum, preferatul lui ”Nea Marin” locuiește într-un complex rezidențial de lux din zona Băneasa, unde a vrut să cumpere un teren.

Liviu Vârciu, exasperat de vecini

Pe lângă televiziune, Liviu Vârciu este pasionat și de mașini. Are în total 20 de autoturisme și nu are de gând să se oprească. De aici și conflictul cu vecinii, locurile limitate de parcarea au dat curs certurilor.

„Am 20 de mașini, în jur de 20 de mașini (…) În fața casei mele, am patru mașini și în parcare, unde este un supermarket, am două mașini. Și acum ca să îi anunț pe colegii mei, pe vecinii mei frustrați sau oameni care au probleme, în general, cu câte mașini are Vârciu”, a declarat Liviu Vârciu, în emisiunea lui Dan Capatos.

Vedeta Antenei are peste 20 de mașini în ”garaj”

Sătul până peste cap de certurile cu vecninii, Vârciu a decis să închirieze un loc din apropierea casei unde să-și poată parca în liniște zecile de mașini, potrivit Avantaje.

„De săptămâna viitoare e cu plata parcarea aia cu mașinile. Să văd unde vă mai îmbulziți. Să văd unde vă mai îmbulziți acolo. Eu am vorbit cu proprietarul și am zis că vreau să închiriez. Nu vrea să vândă locul, că îl luam, l-am închiriat’, a adăugat Liviu Vârciu.

Viața mai puțin știută a lui Liviu Vârciu

Majoritatea fanilor știu că Liviu Vârciu a fost căsătorit cu Adelina Pestrițu, însă ce nu știu mulți este că vedeta a fost la un pas să se însoare cu Jojo, actuala soție a actorului Paul Ipate. Doar că, „Doamna Magda” din serialul Clanul l-a înșelat.

Aventurile „extra-conjugale” ale frumoasei blondine n-au putut fi iertate, așa că Vârciu și Jojo nu au mai ajuns la altar. Ar fi trebuit să se căsătorească în anul 2000, iar nașul de cununie urma să fie Horia Brenciu. Dar lucrurile au luat o altă turnură și fiecare și-a văzut de drum.

„În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!’, a declarat Vârciu în urmă cu ceva timp.