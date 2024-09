Monden Liviu Mihaiu se retrage din Radio Guerrilla după 20 de ani. Planurile de viitor ale co-fondatorului radioului







Liviu Mihaiu, co-fondator al Radio Guerrilla, își încheie colaborarea cu postul de radio după două decenii. În grila de toamnă nu se va regăsi emisiunea „A treia cale”, pe care acesta o modera în fiecare joi.

În ceea ce privește planurile sale de viitor, jurnalistul a declarat că acum vrea să se concentreze pe scris și, în viitor, e posibil să intre și în politică.

Liviu Mihaiu vrea să intre în politică

„Lucrez acum la un roman, la anul ar trebui să îl predau editurii”, a răspuns Liviu Mihaiu, întrebat despre planurile sale de viitor.

Co-fondatorul Radio Guerrilla a ținut să precizeze că va fi o carte de dragoste, nu una legată de conspirații sau alte subiecte la care se așteaptă lumea.

Liviu Mihaiu a dezvăluit și că e foarte posibil să intre în politică, iar intențiile sale sunt în direcția unui partid verde.

„S-ar putea să fie o candidatură”, a mai spus jurnalistul, fără alte detalii.

Jurnalistul spune că plecarea de la radio a fost amiabilă

Întrebat de paginademedia.ro despre plecarea de la radio Guerrilla, Liviu Mihaiu a spus că acum are alte planuri, iar Guerrilla „nu mai e guerillă demult”, așa cum îi plăcea lui.

Jurnalistul a mai ținut să menționeze că despărțirea de radioul unde a fost co-fondator a fost una amiabilă.

Adrian Popescu, managing partner al postului, a transmis un mesaj scurt despre subiect, menționând doar că: „Îi mulţumim lui Liviu Mihaiu pentru tot ce a făcut pentru Radio Guerrilla”.

Liviu Mihaiu va lansa și un podcast

Jurnalistul a scris despre plecarea sa de la Radio Guerrilla și pe Facebook, acolo unde și-a anunțat urmăritorii că va lansa și un podcast despre dezbateri, mâncare și vinuri.

„Am zis să schimb foaia de parcurs şi forma de rezistenţă de gherilă. Nu de altceva, dar mai scrie omul o carte(roman de dragoste, nah), mai face un podcast(dada, staţi tunaţi, că vine in curând un format debate&food&wine foarte special)

În plus de asta, o oră pe săptămână la „A Treia Cale” nu se mai poate numi gherilă, ci gargară cu cafelutsă şi umor... Se rutinase şi nici „nu mai aveam cu cine”-ştiţi expresia aia celebră de la noi- Am practicat toate formele posibile de jurnalism(mai puţin comentator de tenis&fotbal) şi am avut in faţă majoritatea copleşitoare a oamenilor care contează in România, de la Ion Iliescu, Corneliu Coposu la şefii serviciilor secrete, şi de la Djuvara la Pleşu& Patapievici.

Am zis să iau o pauză să practic şi alte sporturi jurnalistice cu succes. „A Patra Cale”, gen.

Deci, staţi aşa, că nu mă las. „Ma Rezistans” continuă. Sunt trist, că, deh, dar tristeţea e bună la scris”, a fost mesajul transmis de Liviu Mihaiu pe rețelele sociale.