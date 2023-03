Exclusiv. Liviu Mihaiu, acuzații pentru „noua securitate” și oamenii acesteia din presă. Dezvăluiri din mandatul de guvernator al Deltei

Liviu Mihaiu a povestit, pe Facebook, felul în care a fost creat, în presă, scandalul benzinăriilor din Delta Dunării, pornit de la consilierul juridic pe care-l anagajase după primirea postului de guvernator și ajuns obiect de troc între politicieni, presă, ambasade și serviciile secrete. Un loc aparte în relatarea lui Mihaiu îl ocupă un fost ziarist de sport, ajuns „redactor-șef recomandat de Sistem pentru a face pace” între Băsescu, mogulul pentru care lucra și statul paralel, și despre care jurnalistul precizează că azi este „în fruntea unui site de presă al statului paralel”.

„V-am promis o poveste cu jurnaliști acoperiți și securiști care luptă impotriva celor civili (matrix model) și care distrug reputații, ziare sau instituții, odată cu statul de drept.

Țineți-vă bine, insă…:

E povestea (short) a benzinăriilor din Delta Dunării. Alea de „i le-am dat eu cică lui Vântu”. Doar că era ca la radio Erevan…

Eram in ultima parte a celor cinci luni (2008-2009) cât am fost guvernator al Rezervației Delta Dunării. Practic singura dată când un civil era pe postul ăsta fără ca să fie avizat politic de baronul județului, adică cel care-și pune și ieri și azi guvernatorii, fără nici un drept de apel. Doar Tăriceanu, Ponta și Dragnea au avut curaj să treacă peste el.

2008. Îmi vin la semnat un teanc de dosare. De un metru. Unul cu o stație de benzinărie plutitoare, de trei sau patru pompe. Sunt câteva pe fiecare braț al deltei. Mă uit la el. Convoc comitetul tehnic de avizare. Întreb apăsat dacă toate avizele sunt conforme. Erau. Cu asupra de măsură europeană. Nu semnez. Consilierul meu administrativ-juridic (adus de mine de al Bucurști, fost țărănist, cu doctoratul in economie și administrație) imi spune că dacă nu semnez „in termen de” pot fi acuzat pentru abuz in serviciu. Bine, zic. Nu-i urgența Deltei. Trece ce trece și îl semnez după ce verific din nou legalitatea și conformitatea tehnică.

Peste două luni citesc in ziar: „Mihaiu i-a dat benzinării plutitoare lui Vântu”. Ziarul era al unui mogul aflat in conflict cu Băsescu, iar in urma unui deal underground mediat de către o ambasadă, dealul de impăcare s-a parafat cu un nou red. șef recomandat de Sistem pentru a face pace. Azi mogulul e mort iar ziaristul, fost ziarist de sport, este in fruntea unui site de presă al statului paralel… Mă duc la articol. Mă duc la dosar. Era „P.S.V. Company.” Era condus de Liviu Luca. Fostul șef de sindicat al PetromService, pe atunci liber de vreo acuzație penală. Habar nu aveam „A Cui Firmă Este”, căci nu făceam poliție politică. Nu stăteam să văd dintr-o sută de dosare, care sau cine este.

„Dacă era a lui Luca, era și a lui Vântu”, era sofismul jurnalistului „care-l prinsese”, nu-i așa, pe Mihaiu. SOV nu avea nici o treabă cu P.S.V. Company. Cel puțin atunci. Nu mă sunase deloc in timpul mandatului de guvernator. Îi cerusem in mod expres… Mi se iau declarații. Zic „totul este in regulă. Și legal. Nu e nici al lui Vântu. Și nu văd care-i scandalul… Se umple presa de sistem de cum „i-am făcut eu benzinărie lui Vântu”.

În fapt era a unui sindicat care venea la pescuit vară de vară cu lunile. El era PSV Company..Și se dădeau cu bărcile să prindă crap. Erau maniaci.. Și aveau nevoie de benzinărie. Care nu face profit mai mult de o mie, doo de euro pe lună. Ca biznis nu era nici o șmecherie. Nu se imbogățea nimeni. Și era legală. Și nepoluantă. Sunt câteva zeci in DD. Mai târziu, că nu m-am născut chiar ieri in materie de jurnalism de investigație, il aflu pe șeful de la Juridic cum că(șoc și groază) era de partea braconierilor care agresaseră niște inspectori ARBDD. Asta în loc să-i apere pe angajați. Am intors procesul cu avocați civil și au câștigat oamenii dreptatea.

Același individ era protejat insă de un serviciu secret – și acum este la fel de protejat. Ați ghicit, nu-i așa, sunt previzibil, cine dăduse marfa la ziar!!?

Evident că sursa fusese omul de la juridic, colaboratorul noii securități. Prin intermediar, cel mai probabil, spre ziarul condus de acoperitul-șef. Eram ținta „băieților” de cum ajunsesem acolo. Mai ales că doream să implementez Sistemul Integrat de Monitorizare al Deltei Dunării – o unitate de vreo opt, zece milionae de euro) prin care vedeai pe un ecran de laptop tot ce mișcă 24 de ore din 24. Și la care, cu un elicopter ajungeai în trei min., oriunde.

Evident că acel serviciu secret nu-l dorea. Că mai erau dracului elicoptere cu sturion care plecau la București, nu!? Și tot prin același șef al juridicului il va bloca ani mai târziu și pe vremea celuilalt civil din fruntea ARBDD, Mălin Mușetescu, fost vicepreședinte al SDD (Salvați Dunărea și Delta)(guvernator 2017-2019 și inlocuit de Dăncilă la cererea pres CJ& PSD Tulcea cu un om care fusese, ați ghicit, șeful sere y Tulcea),

Iar jurnalistul ăsta acoperit de la ziarul mogulului, evident fanul lui Băsescu, pe care nu l-a atacat niciodată serios in ziarul pe care Sistemul i l-a incredințat, mă injură și azi de câte ori are ocazia, peste tot, mințind pe seama mea ca o jivrodie supremă și patentată „a siguranței naționale”.

Unii s-au prins deja cine este… Are două lefuri. Una de la securitate. Una de la ziar.

Mai târziu, prin 2015, il refuzam pe premierul Ponta, care mi-a oferit insistent postul de guvernator, pe care mi-l luase informatorul Securității vechi, Petrov, zis Piratul, aka Traian Băsescu.

Pe Ponta l-am refuzat (și nu a fost bine deloc cu omul pus de actualul președinte al CJ Tulcea), și căruia, evident i-a abandonat baronului local numirea unui majordom in postul de guvernator. De ce am refuzat!? Pentru că mi-am jurat să nu mai accept posturi intr-o țară in care Securitatea conduce iar societatea civilă ii ține isonul…(va urma)

*Din Volumul : „Intâlniri cu statul paralel. Zece povești. Zece povestitori.”, se încheie dezvăluirea lui Liviu Mihaiu.