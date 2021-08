Liviu Dragnea, o bombă cu ceas care se pregătește să sară în aer. „În curând va ieși la tv! Foarte curând!

Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD) se pregătește să iasă la televizor, pentru a discuta despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Anunțul a fost făcut de Codrin Ștefănescu, unul dintre apropiații lui Dragnea. Fostul președinte al PSD a primit vești bune legate de starea sa de sănătate, așa că este în formă pentru a ieși la luptă.

Liviu Dragnea se pregătește să iasă la televizor

„În curând va ieși la tv! Foarte curând! În seară asta ne-au dat și doctorii câteva vești bune, deci e apt de lupta! Va continuă tratamentul pentru problema de la coloana, evident, dar asta nu reprezintă un obstacol! Am vrut să va anunț, să știți și să sperați!”, a anunțat Codrin Ștefănescu pe contul de Facebook.

În urmă cu două săptămâni, Codrin Ștefănescu anunța că declarațiile pe care le va face Liviu Dragnea atunci când va ieși în public vor fi incendiare.

„E puternic și curajos, așa cum îl știți, a promis că în câteva zile va acceptă invitația unei televiziuni! Și chiar are lucruri de spus! Mulți nu vor dormi după anunțul acesta! Va îmbrățișează pe toți!”, anunța Codrin Șefănescu.

Ce afirma fostul lider al PSD în ziua eliberării din detenție

„A fost o perioadă de doi ani şi două luni de chin şi suferinţă, abuzuri şi umilinţă. Cea mai mare parte a populaţiei a înţeles azi de ce am ajuns aici. Când am plecat, România era o ţară prosperă. Din păcate, azi e o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii.

Mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut în instanţă să-mi recunosc vinovăţia pentru a valida acest dosar politic, dar am refuzat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni, pentru că la TMB este destul de clar ce s-a întâmplat”, spunea Liviu Dragnea în ziua eliberării din detenție.