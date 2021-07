La nici 24 de ore de la eliberarea din închisoare, oamenii legii s-au prezentat la locuința în care se află Liviu Dragnea. Poliția s-a prezentat de urgență în clădirea în care locuiește politicianul, ca urmare a unui apel la 112.

Apel la 112. Ce s-a întâmplat în clădirea în care locuiește Liviu Dragnea

Agenții de Poliție s-au prezentat de urgență, vineri, 16 iulie, în clădirea în care locuiește Liviu Dragnea. Un apel la 112 a alertat autoritățile, la nici 24 de ore de la eliberarea politicianului din închisoare.

În imobilul în care locuiește fostul lider al PSD se auzea foarte mare gălăgie, motiv pentru care un vecin a apelat la serviciul de urgență 112.

Reclamantul era deranjat de prezența unui număr mare de jurnaliști în fața blocului în care stă Dragnea după eliberarea din închisoare, dorind ca polițiștii să gonească presa de la fața locului.

Cel care a făcut apelul la 112 și care a dorit să își păstreze anonimatul a afirmat că jurnaliștii tulbură ordinea și liniștea publică, potrivit stiripesurse.ro.

Primele imagini și declarații. Liviu Dragnea, dezlănțuit la ieșirea din pușcărie

„A fost o perioadă de doi ani şi două luni de chin şi suferinţă, abuzuri şi umilinţă. Cea mai mare parte a populaţiei a înţeles azi de ce am ajuns aici. Când am plecat, România era o ţară prosperă. Din păcate, azi e o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii.

Mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut în instanţă să-mi recunosc vinovaţia pentru a valida acest dosar politic, dar am refuzat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni, pentru că la TMB este destul de clar ce s-a întâmplat”, a declarat Liviu Dragnea la ieşirea din penitenciar.

Acesta a spus că, în continuare, dorește să se intereseze de starea sa de sănătate. Nu știe dacă va intra în politică sau nu. Liviu Dragnea a precizat că va analiza dacă merită să facă acest pas sau nu.

„Voi munci la firma fiului meu. În ceea ce priveşte reintrarea în politică, voi intra doar dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări. dacă mai am pentru cine şi dacă mai am cu cine? PSD este praf, este un partid fără personalitate. Da, am mai slăbit. Faptele sunt inexistente”, a spus Dragnea.

Irina Tănase, iubita fostului lider PSD, a fost extrem de emoționată când l-a îmbrățișat, în libertate, pe politician. „Sunt foarte fericită, am început să plâng. Mă îmbrac, mă duc să îmi iau bărbatul”, a fost prima reacție a Irinei Tănase la aflarea veștii referitoare la eliberarea lui Dragnea.