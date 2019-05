Declaraţii incendiare înainte de alegeri. Dragnea dă cărțile pe față. Război declarat ANAF-ului - Live Text

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, joi, că este prima oară când PSD a făcut un program pentru europarlamentari pe care aceştia să-l urmeze la Bruxelles.





„Orice europarlamentar care pleacă dintr-o ţară va reprezenta ţara respectivă. PSD a reuşit să facă o altfel de politică. În loc dă divizăm, să vorbim urît, noi am vrut să facem lucruri bune pentru români. Noi am făcut pentru prima dată un program pentru europarlamentarii noştri pe care să-l urmeze acolo”

În legătură cu politica dusă de Iohannis, liderul social- democraţilor a spus că este cel mai mare mut.

Iohannis e cel mai mare mut pe care ăl știe politica românească, dar de ceva vreme face zarvă. Dar minte, face zgomot pentru a convinge oamenii să vină pentru a acorda un vot negativ. Iohannis nu aştiut altceva decât să înjure psd şi pe mine”

Despre referendum, Dragnea a spus că este o mascaradă a lui Iohannis

„Acest referendum a fost o mascaradă a lui Iohannis, în condițiile în care el nici nu știe întrebările. Ca să convoci un referendum național înseamnă că tu ca președinte simți că este o problemă pe care poporul să se pronunțe. Păi, dacă tu o simți înseamnă ca ai rumegat-o. Dacă tu nu știi întrebările, cât de serios este acest demers în sine?

- Iohannis a spus de multe ori că vrea să dea jos Guvernul, a și discutat cu foști membri PSD, dar majoritatea a rămas stabilă, continuă să funcționeze și va funcționa tot acest mandat.

Acest referendum a fost o mascaradă a lui Iohannis, în condițiile în care el nici nu știe întrebările", a afirmat Dragnea

„Eu am tot sperat că ANAF-ul va înțelege să controleze toate firmele din România, nu doar pe cele cu capital românesc. ANAF-ul nu prea merge la cele străine, în schimb, la cele românești, sunt foarte viteji. Eu aștept ca ministrul de Finanțe să facă o analiză, să vadă dacă noua conducere e bună, nu e bună.

Legea prevenției, cei de la ANAF, o dau la spate și se fac că nu există. Nu acceptăm ca cei de la ANAF să considere că toate firmele românești sunt firme infractoare și că trebuie să fie lovite.”, a mai spus Liviu Dragnea.

Despre salarii, Dragnea a afirmat că acestea au crescut cu 51% în timp ce partidele din Opoziţie susţin că economia nu poate susţine o creştere salarială iar acestea ar trebui plafonate

„Despre salarii, să vedem ce am făcut noi și ce au făcut ei: Noi, în doi ani de zile, am crescut salariul mediu net cu 51%. Ei au tăiat salariile cu 25%. Noi vrem să creștem aceste salarii în continuare așa cum scrie în legea salarizării, Ei spun, în frunte cu Iohannis, că nu sunt bani de salarii, că economia nu poate susține. Asta este pregătirea identică cu ce era mai acum câțiva ani de zile în care spuneau că trebuie tăiata salariile sau să fie plafonate. Deci ei nu au de gând să mai crească salarii. Economia este stabilă, există resurse suficiente să crească și veniturile. Noi am crescut salariul minim net cu 44%. Ei în 4 ani l-au crescut doar cu 16%”, a spus Dragnea

Ştire în curs de actualizare

Olguta Vasilescu, DEZLANTUITA! Atac fara precedent la Carmen Iohannis! Ce vrea sa faca la referendum

Pagina 1 din 1