Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la momentul adevărului. „Miza este România”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, și-a făcut propria analiză din momentul în care PSD a obținut puterea. Liderul social-democraților a afirmat luni seară, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, că PSD se axează la alegerile parlamentare pe o reprezentare mai bună la Bruxelles a României și românilor.





Liviu Dragnea și-a comparat acțiunile cu cele ale președintelui României, Klaus Iohannis și a explicat care sunt diferențele majore între cele două tabere. Liderul PSD spune că Iohannis se supune cerințelor altora.

„Noi luptăm pentru România, el luptă împotriva țării. El vrea să nu supere să se pună bine cu mai marii Europei. Are în spate statul paralel. Miza noastră este România şi vieţile românilor. Niciodată mai marii Europei nu o să moară de grija noastră. Fiecare se gândește la țara lui și e normal. Ce are el în spate? Acest stat paralel, un sistem ocult, corupt, care a generat o serie de abuzuri inimaginabile. Destine distruse, capitalul românesc distrus, agricultura distrusă.

Iohannis calcă drepturile fundamentale în picioare fără nicio tresărire. O diferență între noi și el e că Iohannis face aceste lucruri din disperare, îi e frică. Dacă ai furat case de la stat și nu mai ai imunitate, trebuie să dai socoteală. Dacă nu mai ai imunitate nu te mai poți duce la procurori noaptea. Disperarea nu este numai a lui, e și a multor altora" a spus Liviu Dragnea.

Politicianul a adăugat că Iohannis are și alte motive pentru care vrea un nou mandat. „Dacă ai furat case, nu mai ai imunitate, trebuie să dai socoteală. Deciziile luate de președinte în ultimii ani, printre cele de instigare la manifestații violente, au un singur scop: obținerea unui nou mandat prezidențial pentru a rămâne sub imunitate în fața unor posibile acuzații legate de obținerea prin fals a caselor.

Dacă nu mai ești președinte, nu mai poți să mergi noaptea la procurori, să bei o cafea și să bifezi ceva acolo. Când nu mai ești președinte, nu mai ai imunitate. Se va face dreptate până la capăt. În ultimii 2 ani de zile este o manipulare profesionistă. Ce face Iohannis, face din disperare. Este și împins, are păpușarii săi în spate. Este vizibil”, a afirmat Dragnea. Acesta explicat ce a făcut președintele pentru a-și consolida poziția. „Ce arme are? Are acest stat paralel care a penetrat in mod serios justitia din Romania, in ultimii ani, care a generat o serie de abuzuri inimaginabile: vieti distruse, destine frante, capital roamnesc aproape distrus, agricultura pusa in genunchi”, a explicat liderul PSD.

