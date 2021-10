Liviu Dragnea, în lacrimi, în miez de noapte. Irina Tănase, lipsită de orice inhibiții. Imaginea a devenit virală

Liviu Dragnea, fostul lider PSD, împlinește astăzi frumoasa vârstă de 59 de ani. Irina Tănase, mai tânăra sa iubită, a decis să facă din nou o postare lipsită de inhibiții, la fel ca cea de anul trecut. Așa cum ne-a obișnuit, la miezul nopții, frumoasa blondină și-a făcut publice gândurile și sentimentele. Dacă anul trecut vorbea despre dor, logodnicul ei fiind în spatele gratiilor, astăzi a vorbit despre sănătate și un viitor luminos.

„La multi ani, iubirea mea! Iti doresc ca noul an sa iti aduca vindecare, liniste, perspective pozitive si multe momente de bucurie sincera, din adancul sufletului! Iti doresc sa poti sa visezi cu toata fiinta ta si visele sa ti se implineasca! Sa ne traiesti sanatos si sa devii, cu fiecare an ce trece, o versiune din ce in ce mai buna a ta! ♥️”, este postarea pe care Irina Tănase a făcut-o la miezul nopții pentru iubitul ei.

Postarea a fost însoțită de o fotografie emoționantă, cu un micuț tort și o singură lumânare, cu un detaliu care trece aproape neobservat. Accesoriu folosit de Irina pentru lumânare este o mustață din ciocolată.

Cum decurge relația dintre Irina Tănase și Liviu Dragnea?

Fiind vorba despre o diferență mare de vârstă între cei doi iubiți, nimeni nu credea că relația lor poate dura o perioadă lungă de timp. Momentul în care fostul lider PSD a fost arestat părea să fie și finalul relației dintre acesta și mai tânăra sa logodnică, însă lucrurile nu au stat deloc așa. Irina i-a fost alături iubitul ei și l-a așteptat cuminte acasă. Acum cei doi se bucură din nou de timpul petrecut împreună, ba chiar își fac publice unele momente petrecute în intimitate.

În urmă cu doar câteva zile, Irina Tănase și-a bucurat fanii cu un videoclip de milioane. Fostul politician este un iubit mode, care nu se ferește să stea la cratiță. Pe contul de Instagram al tinerei blondine a apărut duminică un filmuleț care a adunat imediat sute de aprecieri. Irina a surprins mai întâi aragazul cu două oale pline cu mâncare, apoi a apărut în cadru și fostul lider PSD. Liviu Dragnea nu avea șorț, însă mesteca ușor cu o lingură de lemn în bunătățile de pe aragaz.

„Astă seară gătim în familie”, a scris Irina Tănase, care nu apare în imagini.