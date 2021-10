Liviu Dragnea a dat tot din casă. Cel mai mare secret al fiicei sale a fost aflat de toată lumea

Alexandra Dragnea s-a căsătorit în mare secret cu iubitul său, interpretul moldovean Alex Mațaev. Evenimentul s-a petrecut în anul 2020, în vară, iar până acum a fost ținut ascuns. Cel care i-a dat în vileag pe cei doi tineri căsătoriți a fost chiar Liviu Dragnea, tatăl fetei.

Alexandra Dragnea (25 de ani) și cântărețul moldovean Alex Mațaev (30 de ani) sunt împreună de mai bine de opt ani. Iar cei doi au hotărât să facă nunta în secret, deși Liviu Dragnea se afla la acel moment în pușcărie. Alexadra și Alex au dorit o căsătorie discretă, astfel că s-au prezentat în fața ofițerului stării civile din Alexandria însoțiți de familie și de nași.

Prezent în emisiunea „40 de întrebări cu Denisei Rifai”, de la Kanal D, Liviu Dragnea a dezvăluit că fiica sa s-a măritat cu solistul de peste Prut. Fostul lider al PSD a povestit că a încurajat-o să facă acest pas, chiar dacă el se afla în pușcărie și nu a putut participa la ceremonie.

„Atât de tare m-am opus relației fiicei mele cu Alex, încât am fost de acord să se și căsătorească. Ei sunt căsătoriți. Fiica mea este căsătorită, Alex îmi este deja ginere, de un an și ceva. S-au căsătorit când eu eram la închisoare. Au venit înainte, au întrebat, iar eu i-am rugat să nu stea neapărat după mine și să se căsătorească. Am fost la fel de bucuros ca și cum aș fi fost acolo”, a relatat Liviu Dragnea, în emisiune.

Liviu Dragnea vrea să cânte alături de ginere

Potrivit spuselor sale, n-ar fi exclus ca în viitor, la un moment dat, să înregistreze și o melodie alături de noul său ginere. Când se va întâmpla acest lucru, însă, Liviu Dragnea nu a putut spune

„În schimb, am vorbit cu Alex și undeva, cândva, s-ar putea să înregistrăm ceva”, a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a activat într-o trupă studențească, în vremea studenției. Mustăcios şi pe vremea aceea, el a fost baterist într-o formaţie compusă din trei membri. Trupa se numea EGO, era centrată pe muzica roc, dar nu a rupt gura târgului.