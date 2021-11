sursă: arhivă

Liviu Dragnea dă de pământ cu PSD. Mesajul care pune pe jar România. „Niciunul dintre ei nu știe”

„Alianța Pentru Patrie (APP) este singurul partid existent în România astăzi care nu are comenzi externe. Nici finanțări ascunse. Este singurul partid care nu are în spatele lui niște sforari, niște șmecheri care să comande niște decizii. E partidul care vrea să facă ceea ce am pus în programul 2016, pentru producătorii români să poată să își vândă produsele în România”, a declarat fostul președinte al PSD Liviu Dragnea, criticând în același timp actualii lideri ai formațiunii social-democrate, care au anunțat noi modificări la nivelul legislației bugetare.