Liviu Dragnea, criticat pentru că a dat în judecată CE. „E OK să fii o persoană condamnată penal şi să conduci un stat”

Liviu Dragnea a acționat în judecată Comisia Europeană cu privire la raportul OLAF care a dus la apariția dosarului Tel Drum și încearcă să obțină anularea acestuia.





Președintele USR, Dan Barna, a reacționat la demersul realizat de președintele PSD, Liviu Dragnea, și a transmis că această acțiune „un artificiu”, venit într-un moment nepotrivit, când România se află la conducerea Consiliului Uniunii Europene.

„Liviu Dragnea încearcă să mute această retorică pe care o livrează în România de doi ani, s-o mute şi la nivel european şi întrucât nu a atacat raportul OLAF şi a ieşit de mult timp din termen, s-a gândit să inventeze acest artificiu, atacând Comisia Europeană, în momentul în care România deţine preşedinţia rotativă a Consiliului, atacând Comisia Europeană pentru avizul pe care l-a dat faţă de acest raport OLAF”, a declarat Barna la RFI .

Liderul USR susține că acțiunea lui Dragnea nu pune într-o poziție favorabilă țara și că pentru guvernanți deținerea președinției instituției europene este doar o chestiune de timp.

„Această manifestare ridicolă şi iresponsabilă a domnului Liviu Dragnea vine să arate o dată în plus că el a început să-şi creadă propria retorică, adică ceea ce Liviu Dragnea încearcă să vândă României de doi ani, că e în regulă să furi bani publici şi să nu păţeşti nimic, ideea că e OK să fii o persoană condamnată penal şi să conduci un stat. Pentru noi, pentru USR, pentru România este o idee de neacceptat. În momentul în care am preluat preşedinţia, continuăm să fim partenerul neserios şi de rea credinţă, de care se temea Europa că ar putea să fie România sub acest Guvern Dragnea-Dăncilă, pentru că cel mai mare rău pe care-l face în momentul de faţă acest Guvern este că fură României oportunitatea de a fi în cea mai prestigioasă poziţie politică în care a fost România de la Cuza şi de la 1918 încoace. Suntem o ţară care deţine o preşedinţie la care UE se uită la ceas, să treacă cât mai repede, sperând să nu producem prejudicii prea mari”, a mai declarat președintele USR.

Comisia Europeană a transmis, luni, că a fost notificată de către Curtea de Justiție cu privire la faptul că a fost acționată în judecată de către președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la raportul OLAF care a dus la apariția dosarului Tel Drum.

Dragnea a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a UE, potrivit site-ului instituției. Mai exact, Dragnea a atacat în justiție răspunsul instituției europene la o plângere a sa împotriva modalității în care a fost realizat raportul OLAF care a dus la apariția dosarului Tel Drum.

Șeful PSD acuză astfel faptul că OLAF nu i-ar fi respectat dreptul de a fi audiat și prezumția de nevinovăție.

Reamintim că DNA l-a pus pe Liviu Dragnea sub urmărire penală pentru constituirea unui grup infracțional organizat în dosarul Tel Drum, dosar bazat pe raportul OLAF.

ALERTA! S-a sinucis in urma cu putin timp! Amanunte cutremuratoare!

Pagina 1 din 1