Scene incredibile pe arena lui Liverpool, după meciul cu Barcelona. Momentul magic „You'll never walk alone” | VIDEO

Liverpool a reușit, aseară, o calificare monumentală în finala UEFA Champions League. Deși, în tur, au pierdut în fața Barcelonei cu 0-3, „cormoranii” s-au impus pe „Anfield” cu 4-0.





Pentru al doilea an consecutiv, Liverpool s-a calificat în finala marelui bal fotbalistic european. După victoria uluitoare înregistrată, aseară, în fața lui Messi & Co., jucătorii și staff-ul lui Liverpool au cântat la unison „You'll never walk alone” în fața peluzei Kop de pe „Anfield”.

A fost momentul în care arena „cormoranilor” a erupt.

