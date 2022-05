LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 95. Mesajul lui Zelenski pentru președintele Rusiei. Încă un comandant rus a fost ucis. Un număr de 242 de copii au murit în războiul din Ucraina

UPDATE 13: Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat că l-a demis pe şeful serviciilor de securitate din Harkov pentru că „nu a lucrat la apărarea oraşului” de la începutul invaziei ruse. Zelenski a făcut acest anunț la câteva ore după ce a întreprins o vizită în zonă.

„Am venit, am văzut şi l-am demis pe şeful serviciilor de securitate din regiune (Harkov), deoarece nu a lucrat la apărarea oraşului din primele zile ale războiului, ci s-a gândit doar la el însuşi”, a declarat Volodimir Zelenski într-un mesaj video, transmite AFP

UPDATE 12: Armata ucraineană a transmis, duminică seară, că rușii au reluat bombardamentele în regiunile nordice Sumî și Cernihiv. Oficialii ucraineni transmit că „principalul obiectiv al dușmanului este să înconjoare trupele ucrainene în zone din Lisiceansk, Severodonețk și să blocheze principalele linii logistice”. Cu toate acestea, trupele de apărare își mențin pozițiile în Severodonețk și în Lisiceansk în ciuda bombardamentelor și loviturilor aeriene constante.

UPDATE 11: Armata ucraineană anunță o contra-ofensivă împotriva rușilor, în sud, și spune că a avansat semnificativ în direcția Herson-ului ocupat. Un oficial ucrainean susține că trupele ucrainene „continuă operațiunile defensive și i-au împins pe dușmani 9 kilometri în districtul Berislav”. Mai mult, luptătorii ucraineni au reușit „încercuiască trupele rusești la Davidiv Brid”.

Artileria ucraineană distruge echipamente și armament rusesc în Herson și Nikolaev, anunță forțele militare ale Kievului.

„Războiul de artilerie continuă, brigada 28 urmărește și arde echipamentul ocupanților în regiunile Herson și Nikolaev. Invadatorii fug de pe pământul. Herson, suntem aproape!”, au scris ucrainenii pe Facebook.

UPDATE 10: Procuratura Generală din Ucraina susține că aproximativ 242 de copii au fost ucişi, iar alţi 440 de copii au fost răniţi de la începutul războiului, pe 24 februarie, relatează AFP.

Majoritatea copiilor au fost ucişi şi răniţi în regiunea Doneţk – 153, alți 116 au fost înregistrați în regiunea Kiev, iar 106 în regiunea Harkov. Bilanțul nu victimele copii din regiuni ocupate de către forţe ruse şi în care sunt în desfăşurare confruntări armate.

UPDATE 9: Trupele ruse blochează în mod repetat mașinile care evacuează civili din teritoriile ocupate către Zaporojie. Militarii ruși opresc uneori coloane de 300 – 400 de mașini pe care le rețin timp de 4 – 5 zile, a declarat, pe 29 mai, șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Oleksandr Starukh. Potrivit acestuia, rușii cer uneori bani pentru a lăsa mașinile să treacă, iar astfel se îngreunează evacuarea rezidenților din teritoriile ocupate, conform publicației Kievul Independent.

UPDATE 8: Guvernul de la Kiev ridică restricțiile pentru jurnaliștii străini care vin Ucraina. Jurnaliștii străini acreditați de Ministerul Apărării nu vor avea nevoie să obțină un permis de ședere temporară sau o viză, dacă vor dori să rămână în Ucraina mai mult de 90 de zile, anunță publicația Kievul Independent.

UPDATE 7: În orașul Severodonețk se dau în continuare lupte grele între forțele ruse de ocupație și apărătorii ucraineni. Deși au anunțat că dețin controlul orașului, se pare că rușii nu au reușit să treacă de Hotelul „Mir” (Pace). Informația a fost confirmată de guvernatorul ucrainean al regiunii Lugask, Serghei Gaidai.

„Luptele continua în satele de la periferia oraşului Severodoneţk”, a spus oficialul ucrainean.

El a precizat că trupele rusești suferă pierderi grele, în fața apărătorilor.

UPDATE 6: Zelenski a postat pe contul său de socializare imagini din Harkov însoțite și de un mesaj.

„2229 de case distruse în Harkov și regiune. Vom restaura totul, vom reconstrui, vom umple de viață. În Harkov și în toate celelalte orașe și sate unde a venit răul”.

De asemenea, Zelenski s-a întâlnit și cu militarii din regiune.

UPDATE 5: Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat că un alt comandant rus a murit. Este vorba despre comandantul diviziei 106 aeroportate, Alexander Vygulyar.

UPDATE 4: Ororile armatei ruse șochează încă odată lumea întreagă. Ocupanţii ruşi au transformat un supermarket dintr-un cartier din Mariupol într-un fel de groapă de gunoi pentru cadavre. Aici au fost aruncate trupurile scoase de ape din morminte în momentul în care noile autorități pro-ruse au încercat să restabilească alimentarea cu apă a orașului, relatează agenția de presă Unian.

„Noi descoperiri groaznice. În incinta supermarketului Şiri Kum de pe bulevardul Libertăţii, ruşii au făcut un fel de groapă de gunoi pentru trupurile neînsufleţite. La modul literal al cuvântului. Aruncă aici trupurile ca la groapa de gunoi“, a declarat Petro Andriuşcenko, consilier al primarului ucrainean al Mariupolului, potrivit sursei citate.

Mariupolul, oraş-port strategic în sud-estul Ucrainei, care asigură un coridor terestru între regiunile Doneţk şi Lugansk, controlate de miliţiile proruse, şi peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, a fost sub asediu şi bombardamente din primele zile ale invaziei ruse, declanşată la 24 februarie, astfel încât acesta aproape că a fost ras de pe faţa pământului.

Potrivit părţii ucrainene, peste 20.000 de localnici au fost ucişi la Mariupol în urma agresiunii Rusiei, oamenii fiind în cea mai mare parte înhumaţi în gropi comune, mai notează Unian.

UPDATE 3: Presa din Ucraina a publicat în premieră imagini cu resturile unui convoi militar rusesc, distrus în apropiere de Harkov chiar în prima zi a invaziei ruse, respectiv 24 februarie. Din cauza atacurilor și a bombardamentelor susținute ale armatei ruse, jurnaliștii nu s-au putur apropia de zona în care se aflau camioanele distruse.

Un scurt videoclip distribuit de The New Voice of Ukraine se poate obseverva ce a mai rămas din camioanele armatei ruse, iar pe carcasa unuia dintre ele se poate distinge încă litera „Z“, marcată pe vehiculele trimise în Ucraina de către Rusia. Imaginile au fost publicate chiar în ziua în care Kievul aniversează 1.540 de ani de atestare documentară.

UPDATE 2: Volodimir Zelenski a transmis un mesaj pentru Vladimir Putin. Acesta spune că Rusia „nu va obţine nimic cu teroare”.

„Armata rusă a lansat o lovitură complet lipsită de sens, în mod deschis barbară, asupra regiunii Sumî. Rachete, mortiere. Şi pentru ce? Ce obţin? Ucrainenii din regiunea Sumî, ca în orice altă regiune a statului nostru, au înţeles deja totul despre Rusia. Şi nu vor fi capabili să obţină nimic cu noua teroare. Şi mai mult decât atât, nu ne vor putea intimida”, a spus președintele Ucrainei .

UPDATE 1: Noi atacuri cu rachete în Harkov. Oamenii spun că bombele sunt lansate de peste graniţă, din Rusia. În Donbas se dau lupte grele, iar armata ucraineană rezistă cu greu.

Știre inițială

Război în Ucraina. Ziua 95. Rusia a bombardat Krivoi Rog, sâmbătă seara, al doilea oraș ca întindere din Ucraina cu rachete. Anunțul a fost făcut de oficialii ucraineni care au arătat că rachetele rusești au explodat la ieșirile din oraș. În acest context, cetățenilor li s-a recomandat să rămână în adăposturi și să nu încerce să iasă în stradă.

Șeful Administrației Militare din oraș, Oleksandr Vilkul, a mai precizat că în oraș și în zonele limitrofe trăiau, înainte de invazia rusă, aproximativ 1 milion de locuitori. O parte dintre aceștia au plecat din cauza acestui război.

Lupte grele se duc la Severodonețk, oraș despre care liderul cecen Ramzan Kadirov susține că a fost ocupat de ruși. Informația a fost dezmințită, însă, de oficialii ucraineni.

Pe de altă parte, forțele ruse par a fi aproape să ocupe întreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre obiectivele de război pe care Kremlinul și le-a stabilit după ce a renunțat la asaltul asupra Kievului.

6000 de soldați ruși au murit în asediul de la Mariupol

Conform unei declarații a lui Alexei Arestovich, consilierul șefului Biroului președintelui Volodimir Zelenski, aproximativ 6.000 ruși au fost eliminați de luptătorii ucraineni la Mariupol. Aceștia au fost uciși în luptele de stradă care au avut loc în lunga perioadă de asediu la care a fost supus orașul, conform postului de televiziune Nexta.

Orașul port Mariupol a fost ras de pe fața pământului de trupele rusești de invazie care au reușit cu greu să elimine rezistența ucraineană.

Putin îi momește pe Macron și pe Scholz ca să scape de sancțiuni

Într-o discuție cu Emmanuel Macron și Olaf Scholz, președintele Franței, respectiv cancelarul Germaniei, Vladimir Putin s-a arătat dispus să ajute la un export „fără obstacole” al cerealelor din Ucraina. El a cerut, în schimb, ridicarea sancțiunilor impuse împotriva Rusiei.

„Rusia este dispusă să ajute la găsirea opţiunilor pentru un export fără obstacole al cerealelor, inclusiv al cerealelor ucrainene din porturile situate la Marea Neagră”, a transmis Kremlinul într-un comunicat publicat în urma discuţiei telefonice.

Putin nu a ratat ocazia să reia retorica sa obișnuită, potrivit căreia dificultăţile legate de livrările de alimente au fost provocate de „o politică economică şi financiară eronată a ţărilor occidentale”.

În acest sens el a acuzat și sancţiunile împotriva Rusiei care au fost impuse în contextul războiului de invazie pe care l-a declanșat în Ucraina.

Lituania a strâns 5 milioane de euro pentru drone destinate Ucrainei

Lituanienii au strâns în doar patru zile suma de 5 milioane de euro, printr-o ințiativă de crowdfunding pentru a achiziționa drone Bayraktar pentru Ucraina. Anunțul a fost făcut de Guvernul Lituaniei într-o postare pe Twitter. Majoritatea donațiilor au fost mici, cuprinse între 10 și 500 de euro, însă numărul donatorilor a fost foarte mare.

Drona turcească Bayraktar este una dintre armele cele mai eficiente folosite de armata ucraineană împotriva Rusiei. La începutul invaziei, ucrainenii au compus și o melodie dedicată acestei drone turcești.

Statele Unite ar putea livra sisteme de rachete cu lansare multiplă

Administrația Biden ar putea anunța un nou pachet de asistență militară și de securitate destinat susținerii Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. De această dată, forțele militare ucrainene ar putea rpimi sistemele de rachete cu lansatre multiplă fabricate în SUA. Acestea pot lansa proiectile la distanțe de sute de kilometri, mult mai departe de oricare dintre sistemele pe care le deține Ucraina în acest moment. Cu astfel de sisteme luptătorii ucraineni cred că ar putea schimba situația de pe frontul din Donbas.

Cu toate acestea, administrația Biden a ezitat săptămâni întregi să trimită astfel de sisteme derachete, pe fondul îngrijorărilor exprimate în cadrul Consiliului Național de Securitate din Statele Unite. Responsabilii americani se tem că Ucraina ar putea folosi noile arme pentru a efectua atacuri ofensive în interiorul Rusiei.

Vineri, după ce CNN a prezentat pentru prima oară această informație, rușii au avertizat că Statele Unite vor „depăși o linie roșie” dacă vor furniza sistemele de rachetă Ucrainei.

Secretarul de presă demisionar al Pentagonului, John Kirby, a sugerat că nu s-a ajuns încă la o decizie finală cu privire la aceste sisteme de rachete.

„Cu siguranță suntem atenți și conștienți de solicitările ucrainene, în privat și în public, pentru ceea ce se numește un sistem de rachete cu lansare multiplă. Și nu mă voi antepronunța unor decizii care nu au fost luate încă”, a declarat Kirby reporterilor în timpul unei ședințe de informare, conform CNN.