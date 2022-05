LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 94. Putin ține cu dinții de Donbas. Rușii au stocuri de muniție mult mai mari decât ucrainenii

Război în Ucraina. Ziua 94. Ucraina continuă să sufere regres în partea de est. Evaluările președintelui Volodimir Zelenski devin din ce în ce mai sumbre. El spune că Rusia transformă orașele în cenușă. La începutul săptămânii, șeful de stat spunea că între 50 și 100 de ucraineni își pierd viața în fiecare zi în Donbas.

Cu siguranță, Ucraina este depășită numeric și ca armament, bombardamentele de artilerie rusești neîncetate fiind folosite cu efect brutal pe o suprafață mult mai mică decât în prima fază a războiului. Un oficial ucrainean a estimat că, în unele zone din Donbas, forțele lor sunt depășite numeric cu șapte la unu.

Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut că Rusia face progrese lente, dar care se resimt, în regiune. El a cerut mai mult sprijin militar – inclusiv furnizarea de lansatoare de rachete cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina – pe care SUA îl iau acum în considerare și ele. A existat un decalaj între unele promisiuni occidentale de arme și timpul necesar pentru livrarea acestora și pentru instruirea forțelor ucrainene, ceea ce ar putea face diferența.

Dar Rusia are încă stocuri mult mai mari de muniție de artilerie, aspect care, potrivit unui oficial de rang înalt dintr-o țară NATO, este „criminal”.

Între timp, în cadrul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american Antony Blinken vineri, ministrul ucrainean de externe Dumitru Kuleba a declarat că cei doi au discutat despre sprijinul militar american pentru Kiev. Oficialul ucrainean spune că „armele grele” sunt în fruntea agendei Ucrainei și a scris că „mai multe vin spre noi”, în urma convorbirii.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022