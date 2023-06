Literatura mondială este în doliu. Un celebru romancier american a murit la 89 de ani

Gigantul american al literaturii Cormac McCarthy, a murit marţi, la vârsta de 89 de ani, din cauze naturale, în locuința sa din Santa Fe, în satul New Mexico. Anunțul a fost făcut de editorul marelui scriitor, care este citat de AFP.

Scriitorul Cormac McCarthy a cunoscut succesul târziu datorită romanelor sale emblematice între care „All the Pretty Horses” („Căluţii mei, căluţi frumoşi”) şi „The Road” („Drumul”). El a fost considerat un cronicar al Americii Munţilor Apalaşi şi al Vestului Sălbatic sumbru şi crud. Un film realizat după unul dintre romanele acestuia, „No Country for Old Men” („Nu există ţară pentru bătrâni”) a fost premiat cu Oscar.

Moartea scriitorului din Statele Unite a fost confirmată de editura cu care colabora Cormac McCarthy, Penguin Ramdom House, care l-a citat pe fiul acestuia.

„Moartea lui a fost confirmată de fiul său, John McCarthy”, se precizează într-un comunicat al editurii Penguin Ramdom House.

Despre cariera lui McCarthy

Charles McCarthy s-a născut pe 20 iulie 1933 la Providence, Rhode Island. În cariera sa, el a publicat 12 romane, fiind considerat „unul dintre cei mai renumiţi şi mai influenţi scriitori de pe planetă”, după cum a relatat Penguin Random House.

McCarthy a câştigat mai multe premii prestigioase în Statele Unite, printre care un Pulitzer în anul 2007 pentru „The Road”, carte publicată în anul 2006. În acest roman, el povesteşte rătăcirile unui tată şi a fiului acestuia într-o ţară devastată de un cataclism de origine necunoscută.

Pe de altă parte, din portofoliul lui Cormac McCarthy lipsește Premiul Nobel pentru Literatură.

„Cormac McCarthy a schimbat cursul literaturii”, a mai spus CEO-ul Penguin Random House, Nihar Malaviya, în comunicat.

Un romanicer discret în viața reală

Romancierul a cunoscut târziu succesul în viaţă, dar „milioane de cititori din întreaga lume i-au îmbrăţişat personajele, temele sale mitice şi emoţiile intime şi autentice pe care le-a întruchipat pe fiecare pagină în romane strălucitoare care vor trăi mai departe atât actuale, cât şi atemporale pentru generaţiile care vor veni”, a mai transmis editorul său.

Pustnic şi detaşat de constrângeri materiale – a trăit multă vreme în moteluri prăfuite-, Cormac McCarthy a acordat presei doar câteva interviuri, fiind destul de discret cu aparițiile publice.