Stagnarea demersurilor necesare pentru construirea unor autostrăzi în România, sau lipsa acestora, îi nemulțumește de ani buni pe cetățeni.

De acum, cetățenii pot urmări toate noutățile legate de acest subiect cu ajutorul unei noi publicații online.

Este vorba de Lumea Infrastructurii. Site-ul, deținut de Lumea Justiției, poate fi accesat la adresa www.infrapress.ro.

Acesta este un site specializat pe monitorizarea infrastructurii din România. Jurnaliștii din cadrul Luju vor pune la dispoziția cetățenilor toate informațiile noi legate de acest subiect.

Problema lipsei autostrăzilor la 31 de ani de la Revoluție și la peste 14 ani de la intrarea în Uniunea Europeană este o problemă foarte serioasă.

Lipsa de autostrăzi din România este explicată pe scurt de Infrapress

Senior editorul Răzvan Savaliuc transmite un mesaj de lansare odată cu apariția publicației online.

„De peste 31 de ani romanii viseaza sa aiba autostrazi si nu reusesc sa-si vada visul cu ochii. Nu pentru ca nu sunt bani, ci pentru ca banii din Transporturi sunt risipiti aiurea, chiar furati, Romania ajungand sa fie o tara a santierelor rutiere care nu se mai termina, dar in care se pompeaza an de an sume considerabile de la buget.

Anul acesta, din PIB-ul Romaniei pe 2020 estimat la peste 235 miliarde lei se intentioneaza a se aloca Transporturilor cam 2,5 miliarde lei.

Putin mai mult decat anul trecut.

Mult, putin… as spune ca doar daca 1 miliard de euro s-ar baga efectiv in autostrazi care sa fie date in folosinta – la un pret de 3 – 5 milioane euro, pretul mediu european al unui kilometru de autostrada – ar trebui sa avem minim 200 km de autostrada operationali in fiecare an.

Ce sa vezi insa, in practica daca se inaugureaza 30 km de autostrada intr-un an, e mare lucru, caci sunt ani in care nu se da in folosinta nimic.

Suntem buni la tăieri de panglici

La taieri de panglici suntem primii. Fiecare guvernare isi face adevarate titluri de glorie din inaugurarea cate unui petic de autostrada. Aceștia sunt prezentati de fiecare data ca pe marea realizare a vietii!

Vazute din satelit, cele trei tari romanesti se prezinta jalnic la capitolul autostrazi, dupa 31 ani de democratie, din care 14 ani de cand am intrat oficial in Uniunea Europeana.

Moldova nu are nicio autostrada!

Tara Romaneasca are doar trei bucatele: Bucuresti – Pitesti, Bucuresti – Constanta si Bucuresti – Ploiesti (A3).

Transilvania, in care s-a investit cel mai mult, sta cel mai bine, cu Sibiu – Arad – granita cu Ungaria (singura autostrada care atinge granita unui stat vecin) si cateva “petice” in jurul Clujului”, spune Răzvan Savaliuc.