Lionel Messi a intrat în istorie! A câștigat Balonul de Aur 2021: Este al șaptelea trofeu de acest tip al sportivului. VIDEO

Lionel Messi a intrat în istorie în seara zilei de luni, 29 noiembrie, câștigând al șaptelea Balon de Aur! Un jucător excepțional! Este cel mai bun din toate timpurile? Recordul pe care l-a atins cu premiul decernat la ceremonia în cauză nu face decât să confirme că da!

Sportivul în vârstă de 34 de ani a câștigat Balonul de Aur, pentru prima dată, în anul 2009. Luis Suarez i-a înmânat, luni, al șaptelea trofeu lui Messi, ceea ce înseamnă că a câștigat titlul de cel mai bun jucător din fotbalul mondial de mai multe ori decât orice alt sportiv masculin din istoria acestuia.

When your dad wins an other Ballon d'Or 🙌#ballondor pic.twitter.com/UWKir71mX5

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021