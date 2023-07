Linșajul mediatic de la Realitatea Plus, încă o reacție. Istoricul Florian Bichir refuză să mai participe la emisiuni

Istoricul Florian Bichir a explicat de ce nu va mai merge la emisiunile de pe Realitatea TV. Publicistul a spus că apropiatul său, jurnalistul Dan Andronic, a fost linșat și calomniat de patronii acestei televiziuni, care fac pe gangsterii în presă. El a mai declarat că onoarea, dreptatea și caracterul lipsesc cu desăvârșire.

„Nu sunt celebru și nici nu am făcut vreo faptă de eroism ca să fiu decorat. Încerc doar să fiu onest cu propriile mele principii și valori.. Vă descriu doar o stare de fapt. Am fost invitat la Realitatea Plus. Am acceptat din colegialitate Din păcate, nu voi mai putea participa la emisiunile acestui canal media atâta timp cât prietenul – rețineți prietenul, nu patronul meu – domnul Dan Andronic a fost linșat/calomniat/ponegrit într-un mod abject.

Prețuirea mea față de colegii de breaslă de la Realitatea Plus rămâne aceeași, dar nu pot să fiu duplicitar sau să ajut o entitate media a căror patroni fac pe gangsterii în presă. Nu e niciun boicot.

Flegmele și injuriile sunt binevenie. Sunt bătătorit în 32 de ani de meserie la un super-nivel. Aici e vorba de caracter, onoare, dreptate Lucruri care astăzi pentru unii contează prea puțin sau deloc. EvZ rezistă!”, a scris Florian Bichir pe Facebook.



Linșajul mediatic făcut de Realitatea Plus

Pe 10 iulie, Alexandra Păcuraru, fata patronului Maricel Păcuraru de la Realitatea Plus, realizatoarea unei emisiuni „România Suverană”, a lansat un atac suburban la adresa celor care au reacționat la linșajul mediatic la adresa lui Dan Andronic, declanșat sâmbătă seara.

Printre cei care au considerat că linșajul mediatic de la Realitatea Plus este inadmisibil s-au numărat: Ion Cristoiu, Adrian Sârbu, Victor Ciutacu, Marius Tucă, Simona Ionescu, Mirel Curea, Robert Turcescu, Ionuț Cristache, Alecu Racoviceanu, Florian Bichir, col. Tudor Păcuraru, gen. Alexandru Grumaz, Dan Laurențiu Ionescu.

Reacția lui Dan Andronic

„Alexandra Păcuraru, fata lui Tata de la Realitatea Plus, a livrat aseară încă un editorial video care poate câștiga unul din marile premii ale planetei. O mostră de inteligență jurnalistică cum rar am văzut. Fata lui Tata a vorbit. Și a spus ce știa mai bine, ce a învățat ea la școala de jurnalism Păcuraru & Gușă. Ceva scârbos, cu tentă sexuală. A aflat că am … mică. Rușinos de mică. De fapt, nici nu pare să existe… Poate că de aici vine faptul că nu vreau să cedez EVZ unui grup de presiune și șantaj”, a spus Dan Andronic.