Revoltat de emisiunea Inchiziției de la Realitatea Plus, un jurnalist renunță la colaborare

Jurnalistul Laurențiu Daniel Ionescu a avut o reacție tăioasă, în urma emisiunii-linșaj de la Realitatea Plus. Este vorba despre un colaborator al postului, care a avut mai multe apariții la această televiziune. El a anunțat într-o postare publicată pe contul de Facebook că va renunța să mai răspundă invitațiilor primite de la realizatorii emisiunilor de la Realitatea Plus.

Mesajul transmis de Laurențiu Daniel Ionescu

Este vorba despre o reacție de indignare, provocată de emisiunea difuzată sâmbătă seara

„Am să încep această postre cu un mesaj: Alături de Dan Andronic! Așa am decis eu. După mizeriile apărute la Realitate Tv, am decis să nu mai merg la vreo emisiune la aceasta televiziune. Am avut o relație corectă cu Maricel Păcuraru. Am avut o relație de amiciție, chiar prietenie, cu Anca Alexandrescu , înca de acum 30 de ani, de pe vremea începuturilor EVZ. Dar mizeria în care s-au băgat, mi-a pus capac. Manglele merg, frate, șobolănia merge, dar este și o limită. I-ați furat televiziunea lui Vântu, acum vreți să puneți mâna și pe cel mai titrat brand de presă din România? Acum am ales să nu mai merg în emisiunile Realitate. Dar, dacă o să fie cazul, am să și intru în luptă. E ca la șah, eu am mutat, aștept mutarea voastră…”, a scris Laurențiu Daniel Ionescu pe contul de Facebook.

Emisiunea inchizitorie promovată la Realitatea Plus a stârnit un val de reacții negative din partea mai multor personaje cunoscute, care au transmis mesaje publice.

Mai multe nume importante din spațiul public au reacționat după linșajul mediatic promovat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, și îndreptat împotriva brandului Evenimentul Zilei și totodată, a patronului și jurnalistului Dan Andronic. O emisiune la care au participat Cosmin Gușă – Bastardul Mamei Rusia, cunoscut pentru atitudinea sa pro-Moscova, av. Gheorghe Pipera, un adept al teoriilor conspiraționiste apreciate de agenția rusă Sputnik, Marean Vanghelie, condamnat la 11 ani de închisoare și partener de afaceri cu Maricel Păcuraru, alt personaj condamnat pentru spălare de bani.

