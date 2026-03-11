Linia Vulcănești–Chișinău întârzie. Proiectul ar putea fi dat în exploatare abia în mai, nu în martie

Republica Moldova. Punerea în funcțiune a liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău, unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale Republicii Moldova, întârzie. Dacă anterior autoritățile estimau că infrastructura va fi dată în exploatare în luna martie, noul termen indicat este sfârșitul lunii mai, după finalizarea lucrărilor la stațiile electrice și efectuarea testelor tehnice.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea că lucrările de construcție pe segmentul liniei electrice propriu-zise au fost finalizate încă din luna noiembrie a anului trecut.

„Pe componenta de linie lucrările de construcție au fost finalizate pe 18 noiembrie. În luna ianuarie au fost efectuate și lucrări de testare. La moment stația Chișinău este gata în proporție de peste 80%, iar stația Vulcănești este finalizată în proporție de aproximativ 70%”, a declarat ministrul Energiei.

În prezent, lucrările continuă la cele două stații electrice, care sunt esențiale pentru funcționarea completă a infrastructurii.

Autoritățile estimează că, în perioada următoare, ar putea începe testările tehnice ale întregului sistem, etapă obligatorie înainte de punerea oficială în exploatare a liniei.

Potrivit ministrului, aceste testări ar putea demara spre sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, iar finalizarea completă a proiectului ar putea avea loc abia la sfârșitul lunii mai.

„Eu văd rapoartele zilnice din stații, se depune efort maxim pentru a recupera, acum estimăm ca spre sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie să demareze lucrările de testare și eventual finalizarea integrală și darea în exploatare a liniei spre sfârșitul lunii mai”, a precizat Dorin Junghietu.

Ministrul Energiei a explicat că proiectul a fost afectat de mai multe dificultăți în ultimele luni. În special, condițiile meteorologice nefavorabile din toamna anului trecut au încetinit ritmul lucrărilor pe șantier.

În plus, unele echipamente necesare pentru finalizarea infrastructurii au fost livrate cu întârziere din cauza problemelor din lanțurile internaționale de aprovizionare.

Potrivit autorităților, în prezent lucrările sunt accelerate pentru a recupera timpul pierdut și pentru a finaliza proiectul cât mai curând.

Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și este numită adesea „linia independenței energetice”.

Aceasta va reduce dependența sistemului energetic național de infrastructura din regiunea transnistreană și va facilita integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană ENTSO-E.

Noua infrastructură va permite transportul energiei electrice importate din România către centrul și nordul țării, consolidând stabilitatea sistemului electroenergetic.

Linia electrică are o lungime de aproximativ 157 de kilometri și traversează opt raioane și 35 de localități din Republica Moldova.

Pentru realizarea acesteia au fost instalați peste 500 de piloni și aproximativ 1.500 de kilometri de conductoare. În funcție de regimul de funcționare al sistemului electroenergetic, linia va putea acoperi peste 50% din consumul de energie electrică al țării în perioadele de vârf.

Construcția liniei Vulcănești–Chișinău face parte din Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova.

Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Ministerul Energiei și Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică (UCIPE), iar beneficiarul direct este Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt destinate construcției liniei electrice. Finanțarea este asigurată de Banca Mondială.