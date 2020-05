Povestea „Limonadei de doi bănuți” s-a înfiripat în jurul unui cabinet medical din București, unul special, unde doctorii și asistentele își tratează pacienții ca pe membrii unei mari și empatice familii.

Aici, sub aripa medicilor Valeria și Laura Herdea, a medicului rezident Andreea Voicu și a asistentei Mihaela Costache, și-au aflat micile bucurii (și) Sofia, Matei și, de curând, Sebastian. Bucurii pe care n-au ezitat nicio clipă să le împartă cu cei mari, cu oamenii în halate albe, cei atât de încercați astăzi de criza profundă cauzată de Covid-19.

SOS Medicina de Familie

„Noi am inițiat o campanie – „SOS Medicina de Familie” – de ajutorare a medicilor de familie din România, pentru că am fost lăsați să ne descurcăm singuri cu toate. Plătim din buzunarul nostru măști, botoși, combinezoane, dezinfectante etc., pentru că nu poți întâmpina în cabinet o femeie însărcinată sau una care tocmai a născut cu același halat pe care l-ai purtat cu o zi înainte, la întâlnirea cu o pensionară, să spunem”, ne-a explicat dr Valeria Herdea.

„Eh, și-atunci, abandonați de stat, ne-am spus că nu ne putem face decât singuri viața mai ușoară. Credeți că dacă suntem numiți «eroi» la televizor, gata, s-a rezolvat problema lipsurilor unui cabinet? Nici pomeneală! Deci, aminteam, am demarat această campanie de strângere de fonduri. Ce clipe am mai trăit, ce suflete ni s-au deschis în față, ce întâmplări!”, evocă Valeria Herdea.

O idee de afacere

Povestea „Limonadei de doi bănuți” a fost, însă, printre cele mai emoționante: „Avem acești trei copii înscriși la noi. Au venit copilașii într-o zi cu mama lor de mână la cabinet și au donat pentru campania noastră 50 de lei. Atât au strâns ei, acești pui de oameni cu inima mare. Mi-au atras însă atenția că banii îi obținuseră muncind, grație unei idei de afaceri”, ne-a mai dezvăluit doctora Valeria Herdea.

Ideea a fost detaliată de dr Laura Herdea: „Copiii mei dragi au produs și au vândut «limonadă de casă»: apă, lămâie și un pic de dulce. Limonada a fost apoi vândută către bunicii și străbunicii lor. În plus, au pus și bănuții lor din pușculiță. Așa au strâns banii pe care i-au donat în cadrul campaniei SOS Medicina de Familie”.

Au plâns în grup

„Este o familie de oameni frumoși care păstrează respectul față de muncă, aprecierea față de valoarea educației și care creste clădind pe Dragostea dintre Suflete. După ce am luat la cunoștință povestea lor, am primit și o lecție despre cum se construiește cu adevărat o campanie: «Povestea limonadei”» a fost trasă într-un filmuleț – lobby și advocacy ale unui copil de 3 ani și 6 luni. Sofia a spus și de ce vinde limonadă: «Ca să o ajute pe doamna doctor»”, a mai menționat dr Laura Herdea.

Reacțiile cadrelor medicale?

„Ce am simțit nu încape în cuvinte. Am plâns toți cei din cabinet: medici, rezidentă și asistentă. Recunostintă, respect, bucurie, admirație, speranță – toate s-au amestecat. Ei sunt eroii noștri de campanie! Pentru echipa mea este un privilegiu să putem îngriji astfel de Suflete. România nu este încă pierdută, dragilor. Are Speranță și are Viitor cu astfel de familii! Multumim frumos, Sofia, Matei și Sebastian”, au încheiat, pe patru voci, cadrele medicale din cabinet.