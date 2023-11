Proiectele de legi din Republica Moldova, publicate doar în română. Limba rusă, eliminată

Limba rusă va fi eliminată din proiectele de legi din Republica Moldova. Proiectul a fost propus de Ministerul Justiției și prevede un set de modificări în legislația națională. A fost exclusă obligativitatea traducerii unui șir de documente în limba rusă. Astfel, începând din 2024, statul va economisi circa 700 de mii de lei, achitați până acum anual pentru traducere.

Până acum, toate actele publicate în Monitorul Oficial sunt „traduse în limba rusă și în alte limbi conform legislației”. Potrivit noului proiect, documentele, decretele, hotărârile și deciziile autorităților vor fi publicate exclusiv în limba română.

Totodată, va fi modificat și Regulamentul Parlamentului care prevede că „proiectul actului legislativ se prezintă în limba română împreună cu traducerea lui în limba rusă”. În cazul în care inițiativa Ministerului Justiției va fi aprobată și de Parlament, proiectele de legi și/sau propunerile legislative înaintate de deputați vor fi prezentate doar în limba română.

”Versiunea în limba rusă a textelor nu are valoare juridică”

Proiectul propune și abrogarea prevederilor din Regulament, potrivit cărora „proiectele de acte legislative şi propunerile legislative înaintate de deputaţi se prezintă în limba română sau în limba rusă, iar Secretariatul Parlamentului asigură traducerea lor în limba respectivă”.

Autoritățile propun ca pe teritoriile în care persoanele aparținând unei minorități naționale constituie o parte considerabilă din populație, actele autorităților administrației publice locale se fie publicate în limba română și, după caz, cu traducere în limba minorității respective. În acest sens, în cazul UTA Găgăuzia, actele nu vor mai fi emise în limba rusă, așa cum se practică la moment, ci doar în limba română și limba găgăuză.

„Traducerea textelor actelor normative în limba rusă este necesară pentru asigurarea accesibilității persoanelor vorbitoare de limbă rusă la cadrul normativ. Totuși, versiunea rusă a textelor nu are valoare juridică, or, în cazul apariției unor discrepanțe între textul în limba română și traducerea acestuia în altă limbă, prevalează prevederile stabilite de textul în limba de stat – limba română, or, în prim caz suntem în prezența unei traduceri și nu a unui text de lege oficial”, susțin autoritățile.

Astfel, se propune ca traducerea în rusă a actelor normative să fie făcută publică doar în Registrul de stat al actelor juridice. În acest sens, autoritatea publică cu competență de adoptare, aprobare sau emitere a actului normativ va asigura traducerea în limba rusă a acestuia în termen de până la 1 lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a acestuia.

Dispare și versiunea rusă a Monitorului Oficial

Ministra Justiției din Republica Moldova spune că schimbările sunt necesare, pentru că după ce Moldova a obținut statut de țară candidată la UE, volumul de lucru la ministere sa mărit.

Pe lângă faptul că se va renunța la traducerea actelor normative în limba rusă, începând cu anul viitor nu va exista nici versiunea rusă a Monitorului Oficial. Potrivit datelor ministerului Justiției, în acest an această versiune are doar 263 de abonați. Pe de altă parte, autoritățile spun că în contextul parcursului european al țării, în curând va fi necesară traducerea actelor normative în limba engleză. Proiectul aprobat de Guvern urmează să fie supus votului și în Parlament.