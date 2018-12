LIGA I. Dinamo A REMIZAT la Hermannstadt și a ajuns la cinci meciuri fără VICTORIE. „Se vede o îmbunătățire a jocului”

Hermannstadt și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea disputată, sâmbătă, în etapa a 19-a a Ligii I Betano.





Hermannstadt și Dinamo și-au împărțit câte un punct la finalul partidei disputate, sâmbătă, la Târgu Mureș, în etapa a 19-a a campionatului intern. Oaspeții au deschis scorul prin Sergiu Hanca (10), gazdele au egalat datorită lui Ionuț Petrescu, în minutul 32. Dinamo a ajuns la 5 meciuri fără victorie în campionat (3 egaluri și două înfrângeri). Ultima victorie s-a consemnat la data de 5 noiembrie (1-0 cu FC Voluntari).

Mircea Rednic a declarat că a văzut aspecte pozitive după egalul de sâmbătă. „În repriza a doua am dominat, ne-am creat multe ocazii de a marca, am avut și o bară. Am construit pe un teren greu. Păcat că centrările au fost imprecise. Nu pot decât să-i felicit pe jucători pentru cum au jucat ținând cont de condițiile de aici. Prima repriză a fost echilibrată. Cu un pic de șansă la ultima fază puteam avea 3 puncte. Se vede o îmbunătățire a jocului. Am avut o posesie bună pe un teren greu împotriva unei echipe care s-a organizat bine. Sibiul arată mult mai bine decât începutul de campionat", a spus Rednic la Digi Sport.

"E GRAV BOLNAVA! Poate SA MOARA in inchisoare!" Avocatul Elenei Udrea a dezvaluit ca micuta Eva e in mare pericol

Pagina 1 din 1