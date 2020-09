Iată că lunile au trecut, iar Răzvan Simion și Lidia Buble par să își vadă de viețile lor și se pare că „matinalul” nu pare să piardă timpul. Recent, Răzvan Simion a fost surprins în Turcia, în compania unei brunete misterioase, despre care nu a dorit să ofere pre multe detalii, lăsând astfel loc speculațiilor.

Potrivit informațiilor oferite de libertatea.ro, prezentatorul de la Neatza nu a dorit să ofere prea multe detalii despre domnișoara în compania căreia se afla, însă ar fi insinuat, la un moment dat, că este vorba despre fiica lui.

Sursa citată mai precizează faptul că cei doi nu au avut niciun fel de gest tandru în public și au avut un comportament extrem de discret unul cu altul.

La începutul lunii iunie, Răzvan Simion anunța, pe rețelele de socializare, despărțirea de Lidia Buble.

„Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept. Viață frumoasă, suflețel”, a fost mesajul emoționant al lui Răzvan Simion.

De ce s-au despărțit, de fapt, Lidia Buble și Răzvan Simion

Motivul care a dus la una dintre cele mai răsunătoare despărțirii din showbiz-ul românesc a fost refuzul lui Răzvan Simion de a se boteza în religia penticostală.

„Ei au început să vorbească încă din primele luni de relație despre copii, despre posibilitatea ca el să se boteze în religia penticostală. Numai că anii au trecut, iar Răzvan nu a făcut niciun pas. Totul a rămas la stadiul de vorbe, de planuri. Nu făcea nimic concret în acel sens, deși Lidia i-a tot bătut apropouri.

Pur și simplu lui îi convenea situația în care se afla. Nu prea simțea să își schimbe religia, iar adevărul că acest pas este unul incredibil de greu. Să fii ortodox până la 45 de ani, apoi să-ți schimbi credința, convingerile, propria personalitate, până la urmă, chiar nu este ceva simplu.

Faptul că Răzvan a tot amânat momentul a îndepărtat-o ușor, ușor pe Lidia și așa s-a produs ruptura. Lidia suferea că de sărbători când Răzvan se ducea la copii, iar ea la părinți. Era de acord. Ea este o persoană extrem de energică, iar pe el toată această energie l-a obosit tare, chiar dacă nu vrea să recunoască”, au mărturisit surse din anturajul Lidiei, pentru Impact.ro.