Dar, cum timpul rezolvă totul, au apărut zvonuri despre Răzvan Simion, care se pare că și-a găsit fericirea în brațele altei femei.

Răzvan Simion a fost fotografiat weekendul trecut pe terasa unui hotel de lux din Turcia în compania unei tinere misterioase, despre care nu a vrut să ofere detalii.

Inițial, prezentatorul de la Neața a spus că femeia din fotografie ar fi fiica lui. Cu toate acestea, indiciile îl dezmint și femeia ar putea fi noua lui iubită, pe care o ține de parte de ochii curioșilor.

Domnișoara a mâncat, Răzvan a băut o cafea și a fumat, după care au plecat de la hotel.

Deocamdată, Răzvan neagă că ar avea vreo relație, ba mai mult , a susținut că nu-și mai aduce aminte unde se afla pe 29 august, data la care au fost realizate fotografiile.

Răzvan continuă să rămână managerul Lidiei Buble.

După despărțirea cuplului Răzvan Simion – Lidia Buble au apărut și primele declarații.

La un moment dat, Lidia a rupt tăcerea și a postat pe pagina sa de socializare un mesaj tuturor celor care au încercat să-i invadeze viața privată.

Findcă i s-au tot pus întrebări și a fost descusută pe marginea acestui subiect, vedeta a răbufnit pe Facebook.

„Lăsați-mi viața personală în pace, că oricum n-o să vă răspund și n-o să dau apă la moară!”, a scris Lidia Buble, sătulă să vadă cum „amicii” de pe social media îi intră cu bocancii în intimitate.

La momentul despărțirii, Răzvan simion a postat un mesaj pe pagina sa de socializare.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit“, a scris Răzvan, potrivit gandul.ro .