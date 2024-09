Politica Liderii PNL, alături de oamenii afectați de inundații: Orice gest sau ajutor, mic sau mare, contează







Nicolae Ciucă, președintele PNL, a mers luni în localitatea Suhurlui, din județul Galați, unde ploile au făcut ravagii. Însoțit de mai mulți lideri ai PNL, Nicolae Ciucă a vorbit cu oamenii care își strigă neputința, în fața furiei naturii.

„”Sunt momente în care orice gest pare prea mic pentru a alina suferinţa celor care şi-au văzut vieţile distruse. Astăzi, în Suhurlui, în mijlocul oamenilor afectaţi de inundaţii, am simţit durerea şi disperarea lor. Am auzit mărturii care te răscolesc şi am văzut în ochii lor o determinare care ne obligă să fim mai buni, mai uniţi. Vom fi aici, la fiecare pas, să îi sprijinim cu tot ce putem şi să reconstruim împreună ceea ce natura a distrus. Nu e vorba doar de case sau drumuri, ci de oameni, familii şi de puterea lor de a merge mai departe”, a transmis Nicolae Ciucă.

Inundații în Galați. Nicolae Ciucă: Nu îi vom lăsa singuri

Președintele PNL s-a aflat şi în tabăra de sinistraţi de la Slobozia Conachi, dar şi în localitatea Bereşti, Galaţi, pentru a vedea la faţa locului care este situaţia şi ce măsuri pot fi luate.

”Cuvintele nu pot descrie durerea celor care şi-au pierdut, în inundaţiile devastatoare, persoane dragi, bunurile şi tot ce au clădit de-a lungul vieţii. Transmit condoleanţe familiilor îndoliate şi sunt alături de toţi cei care trec prin aceste clipe grele. Sunt printre oameni zilele acestea - atât în tabăra de sinistraţi de la Slobozia Conachi, dar şi în localitatea Bereşti, Galaţi, pentru a vedea la faţa locului care este situaţia şi ce măsuri pot fi luate. Le-am ascultat oamenilor durerea şi le-am promis că nu vor fi lăsaţi singuri în faţa acestei nenorociri”, a mai spus liderul PNL.

„Orice gest sau ajutor, mic sau mare, contează pentru oamenii care au pierdut în ultimele zile lucrurile pentru care au muncit o viață”, a transmis și Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, aflat și el la Galați.