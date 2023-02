Liderii B9 se întâlnesc la Varșovia pentru noi decizii legate de securitatea. Maia Sandu, invitată să participe la summit

Liderii B9 se vor întâlni, miercuri, la Varșovia pentru a discuta despre securitatea statelor din Europa de Est, despre ajutorul acordat Ucrainei, dar și despre modalități prin care poate fi sancționată Rusia pentru crimele de război.

La întâlnire vor fi prezenți Klaus Iohannis, președintele Românie, Joe Biden și Jens Stoltenberg. De asemenea, prezentă va fi și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, care se confruntă în acest moment cu provocări crescute de securitate. Șeful de stat din Moldova a fost prezentă și la discursul de marți a lui Joe Biden, oficialul american invitând mulțimea să o aplaude.

Maia Sandu a fost invitată la summitul B9, chiar dacă Republica Moldova nu este membră NATO

Summitul „București 9”, la care va participa și Klaus Iohannis, se desfășoară în contextul împlinirii unui an de la declanșarea războiului din Ucraina. Unul dintre obiectivele reuniunii dintre liderii B9 la Varșovia este continuarea coordonării dintre Aliaţii de pe Flancul Estic al NATO şi SUA, pe fondul provocărilor de securitate generate de război. Securitatea acestui flac trebuie menținută, mai ales că ofensiva rușilor este în plină desfășurare.

Reuniunea liderilor B9 are loc la Palatul Prezidenţial din Varşovia. Cele nouă țări din acest format sunt Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. Republica Moldova a fost inclusă pe lista participanților din cauza ultimelor evenimente, chiar dacă nu este membră NATO.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, „agenda discuțiilor va viza continuarea sprijinului multidimensional pe care statele Aliate, inclusiv cele participante la Formatul B9, îl acordă Ucrainei, susținerea pentru aspirațiile sale euroatlantice, precum şi demersurile continue ale NATO de întărire a posturii sale de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Vor fi abordate, de asemenea, modalitățile de tragere la răspundere a Rusiei, prin instrumente de drept internațional, pentru crimele comise în Ucraina. O atenție specială va fi acordată şi partenerilor vulnerabili, precum Republica Moldova, confruntată cu provocări crescute de securitate”.

Reuniunea dintre liderii B9 are loc la o zi după ce președintele Vladimir Putin a declarat că îşi va continua „metodic” ofensiva lansată în urmă cu aproape un an în Ucraina și a anunțat retragerea Rusiei din tratatul ruso-american New START.