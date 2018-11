Încă un LIDER PSD SARE la GÂTUL lui DRAGNEA. Cum vor VOTA parlamentarii din județul său

Preşedintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu, spune că nu înţelege motivele pentru care Marian Neacşu, fost secretar general al formaţiunii, a fost exclus din partid.





„Îmi pare foarte rău că domnul Neacşu a fost exclus din partid. Şi în CExN am spus, domnul Ţuţuianu a greşit cu ceva palpabil, la domnul Neacşu nu a fost nimic palpabil. Asta a fost părerea mea. Nu am înţeles de ce a fost exclus domnul Neacşu, de asta am votat împotrivă şi oricum aş fi votat împotriva oricărei excluderi”, a spus el, la Palatul Parlamentului.

Ciolacu este de părere că în cazul lui Adrian Ţuţuianu greşeala a fost că "s-au dat acele înregistrări".

El a precizat că este supărat "cu aceste excluderi" şi că a vorbit cu parlamentarii PSD de Buzău care i-au spus că nu consideră că s-a procedat corect în acest caz.

Totodată, Ciolacu a menţionat că nu a vorbit despre această ''supărare'' cu liderul PSD Liviu Dragnea, dar a avut cu acesta o întâlnire marţi, în biroul de la Camera Deputaţilor, la care a participat şi fostul premier Mihai Tudose şi în cadrul căreia au vorbit "despre nişte legi şi nişte probleme pe energie", transmite Agerpres.

