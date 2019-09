Aşa cum s-a demonstrat la alegerile europarlamentare, ALDE a avut de suferit din cauza alianţei cu PSD, partidul a decontat alipirea de PSD, alipirea de Liviu Dragnea”, a afirmat deputatul Adrian Mocanu.

Liderul ALDE Buzău a adăugat că „rezultatele ieşirii ALDE de la guvernare se vor vedea la viitoarele alegeri”.

De asemenea, el a subliniat că în plan judeţean alianţa ALDE cu PSD nu a fost funcţională.

„De la venirea mea la ALDE, de anul trecut din luna septembrie, alianţa cu PSD nu a funcţionat la nivelul judeţului Buzău, nu am avut nicio majoritate constituită la nivelul localităţilor cu PSD-ul, am avut un viceprimar la nivelul judeţului Buzău care şi-a dat demisia. Am încercat să realizăm o alianţă cu PSD la nivelul municipiului Buzău prin nominalizarea unui alt consilier la funcţia de viceprimar, care însă nu a fost acceptată sub nici o formă de actualul primar”, a mai declarat deputatul Adrian Mocanu.

La conferinţa de presă au mai participat deputatul Toma Petcu, vicepreşedinte ALDE, şi deputatul Florică Ică Calotă, preşedintele organizaţiei judeţene ALDE Teleorman.

