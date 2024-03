Libertatea presei din Europa

Există o preocupare tot mai mare pentru siguranța și libertatea presei și a jurnaliștilor din Europa.

Din raportul anual privind libertatea presei al Consiliului Europei publicat marți, reiese că în special în țări precum Belarus și Rusia, jurnaliștii au fost spionați ilegal, reținuți, sau au fost subiectul unor procese abuziv. Cu toate acestea există probleme și în țările Europei de Vest, scrie Euronews.

Libertatea presei, în scădere în Europa

În ciuda unei scăderi semnificative a numărului jurnaliștilor uciși în Europa în 2023 comparativ cu anul precedent, amenințările cu care se confruntă mass-media din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei sunt mai diversificate, o situație care îngreunează reacțiile jurnaliștilor.

Raportul, intitulat „Press Freedom in Europe: Time to Turn the Tide”, a examinat principalele probleme care subminează libertatea presei în Europa. Acestea includ amenințări, intimidare, detenții, legislație restrictivă, procese abuzive și atacuri asupra mass-media din serviciul public.

Raportul a constatat că dintr-un total de 285 de semnalări de amenințări grave și atacuri la adresa libertății presei de pe continent, aproape 15% proveneau numai din Rusia. Țara continuă să-i persecute pe jurnaliștii care critică linia Kremlinului, inclusiv pe cei care au fugit în străinătate.

Potrivit autorilor raportului, amenințarea cu violențe în stil mafiot „planează în prezent ca un nor întunecat asupra jurnaliștilor de investigații”, în special a celor care acoperă traficul de droguri.

Atacuri fizice, asasinate, detenție și supraveghere ilegală

Amenințările cu care se confruntă jurnaliștii în Europa variază de la atacuri fizice la moarte, de la detenție la supraveghere ilegală.

În anul 2023, invazia din Ucraina a reprezentat o amenințare majoră la adresa siguranței fizice a jurnaliștilor. Anul trecut, doi jurnaliști, Bohdan Bitik și Arman Soldin, au fost uciși în timp ce relatau despre războiul din Ucraina, în timp ce alți câțiva au fost răniți.

Un alt membru al lumii mass-media, Pal Kola, a fost ucis în 2023 într-un atac asupra postului de televiziune Top Channel din Albania. Kola a fost singurul caz al unui lucrător media ucis în afara unei zone de război.

În 2023, au existat un total de 41 de rapoarte care denunțau atacuri la adresa siguranței fizice și a integrității jurnaliștilor: 11 proveneau din teritoriile ocupate de ruși în Ucraina; patru din Franța; patru din Turcia; trei din Italia și alte trei din Serbia.

Libertatea presei în dictaturile din Est - Rusia și Belarus

*În unele țări, detenția rămâne o pedeapsă normală pentru jurnaliștii care își critică guvernele, în special în Rusia și Belarus.**La sfârșitul anului 2023, 59 de jurnaliști continuau să fie reținuți în țările europene, inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de ruși . 65 fiind reținuți în Rusia și Belarus.

Cel puțin 18 jurnaliști au fost arestați anul trecut în Turcia, în timp ce în Polonia și Regatul Unit a fost arestat câte unul (Pablo Gonzales și, respectiv, Julian Assange).

Ţările care au raportat în 2023 semnalări de amenințări la adresa jurnaliștilor sunt: Belarus (42); Federația Rusă (39); Turcia (27); Ucraina (24); Franța (19); Italia (16); Polonia (12); Serbia (11); Azerbaidjan (10); Grecia (9); Albania (6); Spania (6); Regatul Unit (5); Republica Slovacă (5); Georgia (5); Bosnia și Herțegovina (5); Bulgaria (5); Armenia (4); Croația (4); Germania (4); Olanda (4); Republica Moldova (4); Belgia (3); Cehia (3); Finlanda (3); Austria (2); Ungaria (2); Danemarca (1); Irlanda (1); Letonia (1); Malta (1); Portugalia (1); România (1).

De la începutul anului, în Europa au fost semnalate deja 27 de amenințări la adresa jurnaliștilor, majoritatea în Ucraina (7), Turcia (6), Federația Rusă (4) și Portugalia (3).

Ucigașii de jurnaliști, nepedepsiți

**Raportul Consiliului Europei subliniază, de asemenea, că la sfârșitul anului 2023 existau 30 de cazuri de impunitate pentru uciderea a 49 de jurnaliști și lucrători media.

**Cazurile rămân deschise, în ciuda faptului că, crimele au avut loc cu mult timp în urmă.

Potrivit raportului Consiliului Europei, impunitatea pentru asasinarea jurnaliștilor, sau cazurile în care anchetatorii și procurorii nu au reușit să găsească vinovații și să-și asigure o condamnare sunt situații ''obișnuite''.

Și chiar și atunci când se obține o condamnare, vinovații rămân uneori nepedepsiți. În noiembrie 2023, un fost ofițer de poliție rus care ispășea o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru rolul său în uciderea, în anul 2006 a jurnalistei Anna Politkovskaya, a fost grațiat prin decret prezidențial după ce a încheiat un contract militar de șase luni, timp în care a luptat în Ucraina.

(Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMÂNIA)