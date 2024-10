Politica Liberalii desființează sondajul comandat de USR: Alegerile nu se câștigă din pix







Deputatul PNL Ionuț Stroe a desființat recentul sondaj de opinie comandat de USR, privind intenția de vot a românilor la primul tur al alegerilor prezidențiale. Șeful liberalilor din sectorul 4 al Capitalei consideră că rezultatele studiului sunt ridicole, iar alegerile "nu se câștigă din pix, cu sondaje inventate".

Marcel Ciolacu și George Simion ar merge în turul doi

Un sondaj comandat de USR și dat publicității astăzi îl clasează pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, pe primul loc în topul intenţiilor de vot la alegerile prezidenţiale, cu 23,4%.

Acesta ar fi urmat de George Simion, cu 19,8%. Conform cercetării, Mircea Geoană s-ar afla pe locul trei, cu 17,2%, urmat îndeaproape de candidatul USR, Elena Lasconi, cu 17,1%.

Datele mai arată că liberalul Nicolae Ciucă ar fi al șaselea în preferințele de vor ale românilor, cu doar 6,2%.

Liberalul Ionuț Stroe aruncă în derizoriu rezultatele acestui studiu, menit să "coafeze un partid mic, de 8% la alegerile locale".

"Este un sondaj pentru coafarea unui partid mic"

"Un sondaj comandat de USR recent este exact ce-i spune numele: doar un sondaj pentru imaginea USR, prezentat în lipsă de alte argumente", declară deputatul.

"Este un sondaj pentru coafarea unui partid mic, de 8% la alegerile locale și europarlamentare, cu doar vreo 30 de primari câștigați și care a rămas tot pe acolo", a continuat acesta.

Ionuț Stroe declară ironic că "nici liderii USR nu visează că acest partid și-ar fi triplat aproape scorul, în 4 luni de zile".

"E totuși un gest ridicol să vii cu așa ceva", a mai spus liberalul, care a adăugat că se aștepta ca USR-iștii să vină cu o ofertă electorală coerentă "înainte de a se lăuda cu cifre prin sondaje", în condițiile în care partidul condus de Elena Lasconi nu s-a remarcat cu nimic în ultima vreme.

"E totuși ciudat să pretinzi că ai crescut în sondaje, fără să faci nimic", acuză Ionuț Stroe.

Elena Lasconi, "în clasa întâi la politică externă"

Liberalul nu a iertat-o nici pe candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, despre care spune că este "în clasa întâi la politică externă și nu știe nici măcar ce trupe NATO se află în România".

Deputatul e convins că o singură forță politică i se poate opune PSD-ului la alegeri, iar aceasta este PNL.

"Rămâne cum am stabilit: singurul partid care are forța să se bată și să oprească PSD, care are structuri puternice, are 1146 primari, are un program, are experiență - este Partidul Național Liberal", a mai spus el.

La final, liberalul le transmite celor din USR, pe același ton la fel de acid, că "alegerile nu se câștigă din pix, cu sondaje inventate, ci cu multă muncă și convingere".