Liberalii au votat în unanimitate pentru depunerea candidaturii lui Nicolae Ciucă pentru alegerile prezidenţiale







Liberalii au votat în unanimitate pentru depunerea candidaturii lui Nicolae Ciucă pentru alegerile prezidenţiale, la Consiliu Naţional, au spus surse liberale. Consiliul Naţional ar urma să aibă loc pe 15 septembrie, fiind convocaţi 1.400 de delegaţi liberali din toată ţara.

Nicolae Ciucă, despre turul doi

Nicolae Ciucă a spus că, din punctul său de vedere, turul al doilea al alegerilor prezidențiale va fi între el și Marcel Ciolacu, liderul PSD. „Din perspectiva mea, turul al doilea va fi între mine și Marcel Ciolacu”, a spus acesta, subliniind că PNL este singurul partid care poate conta în turul doi, în ciuda atacurilor concertate la adresa formațiunii sale. „Există o convergență a atacurilor către PNL. Este singurul partid care poate să conteze în turul doi al alegerilor prezidențiale.”

A fost neglijat în ultimul an

Fostul premier a recunoscut că sunt tensiuni mari în actuala coaliție de guvernare și că în ultimul an nu a fost invitat la discuțiile importante.

„De un an de zile, în ceea ce înseamnă decizie, nu am fost implicat, nu am fost invitat. Am fost atât de onest încât nu am făcut nimic fără să îl invit, inclusiv pe Kelemen Hunor”, a afirmat fostul premier, adăugând că, în ciuda acestei situații, a rămas loial coaliției, dar a subliniat că responsabilitatea pentru deciziile luate trebuie să fie împărțită între toți membrii coaliției.

Nicolae Ciucă a respins ideea unei alianțe cu PSD

Ciucă a respins ideea unei alianțe cu PSD la alegerile parlamentare, afirmând că nu a votat niciodată stânga și că PNL nu va colabora cu PSD în viitor. „În niciun caz. Nu am votat niciodată stânga”, a spus acesta, accentuând că PNL promovează valorile fundamentale ale poporului român, precum credința în Dumnezeu, patriotismul și familia.

„Nu ne-am născut ieri. Este sugrumarea prin îmbrățișare, veniți voi, PNL, că știu eu ce să fac cu voi”, a adăugat Ciucă, referindu-se la încercările de apropiere din partea PSD. Fostul premier a mai spus că între el și Marcel Ciolacu nu există o relație de prietenie.