Politica Primele pasaje din cartea lui Nicolae Ciucă. Episod dureros din trecutul liderului PNL







Fostul premier Nicolae Ciucă a scris o carte intitulată „În slujba țării”, destinată românilor care-și doresc să-l cunoască cu adevărat. Președintele PNL și-a dedicat întreaga viață armatei, iar printre rândurile scrise în creația lui a povestit cum a fost această experiență. În carte, el a explicat și cum a ajuns la Liceul Militar.

Carte despre viața lui Nicolae Ciucă

„Este o carte care nu reprezintă nimic altceva doar o autobiografie, este vorba despre un dialog cât de poate de transparent și de sincer, prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte. Ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea îmi spune că sunt un politician care nu are loc în filmul ăsta.

De curând, am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta. Poate cineva scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi. Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor, este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că odată cu apariția cărții va fi un dialog cât de poate de onest, de transparent și de sincer cu oamenii”, a spus Nicolae Ciucă în emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai.

Tatăl său nu l-a susținut

Ciucă a povestit că tatăl său nu l-a susținut să meargă în armată și că și-a dorit să se ducă la liceul energetic. El a mai spus că tatăl său l-a avertizat că o carieră militară vine la pachet cu multe situații tensionate și sacrificii, dar că nu i-a păsat.

Nicolae Ciucă și-a urmat visul

„(…) Tata ar fi vrut să urmez un liceu energetic, ceea ce era la modă pe vremea aceea, mai toți băieții de vârsta mea sperau să ajungă într-o bună zi studenți la Politehnică, erau locuri de muncă suficiente pentru într-o economie axată pe industrializare și mai bine plătite. Eu, însă, spre mirarea alor mei am optat pentru Liceul Militar. Tata a încercat să mă prevină că o carieră militară este marcată de privațiuni, de constrângeri și că trebuie să-și placă cu adevărat ce faci, ca să le suporți cu inima deschisă”, a spus președintele PNL în platoul emisiunii „În Opoziție”, moderată de Denise Rifai.