Lia Olguța Vasilescu, gest sfidător față de Iohannis. A mărturisit totul. Ce va face fostul ministru în secția de votare

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că referendumul pe probleme de Justiție este unul inutil și că îl va boicota.





Lia Olguța Vasilescu a declarat că președintele Klaus Iohannis a convocat „o mascaradă de referendum” și acum se așteaptă ca liderii PSD să-l valideze. Ea a anunțat că nu va vota la referendum și, mai mult decât atât, va striga tare în secția de votare că nu dorește buletine de vot pentru referendum.

„Klaus Iohannis a organizat o mascaradă de referendum și are pretenția să facem toți pe proștii și să mergem să i-l votăm? Referendumul nu are nicio finalitate. Indiferent cum votează oamenii sau nu votează, rezultatul este același și nu are nicio finalitate. Și eu, dacă mă întrebați, nu sunt de acord cu OUG pe Justiție, dar nu ne pot spune nouă că la noi nu este bine, dar la ei, cu Prună, a fost bine.

Eu una voi vota doar la alegerile europarlamentare și voi spune tare, în secția de votare, că nu doresc buletinele de vot pentru referendum.”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3.

Klaus Iohannis a ținut, miercuri, o declarație de presă în care a vorbit despre tentativa de boicotare a referendumului pe probleme de Justiție de către PSD, în frunte cu Liviu Dragnea.

„Pe 26 mai se votează la referendum și PSD-ului îi este frică de acest vot. PSD face ce știe mai bine: încearcă să boicoteze acest vot la referendum. Vedem cu toții cum activiști umblă peste tot în țară: județe, primării, conferințe de presă, cum că acest referendum nu este important și nu ar trebui votat. Este jalnică această încercare. Ba mai mult, PSD încearcă și instituțional să-l blocheze. A dat Dragnea ordin la CNA să boicoteze referendum. CNA a refuzat timpi de antenă pentru publicitatea referendumului, nici măcar nu au vrut să ia în discuție chestiunea. Au spus că acest clip este reclamă electorală și să merg eu să mă descurc cu partidele. Ce obrăznicie din partea CNA! Românii nu trebuie să le fie teamă, ei trebuie să meargă la vot. Să se uite ce s-a întâmplat în campanie în țară, cum ar fi la Topoloveni, și vor vedea de ce pot scăpa dacă vor merge la vot.

Acest drept a fost câștigat cu sacrificiu. Români, nu irosiți acest drept. Nu vă temeți, nu vi-l ia nimeni. E dreptul vostru. Pe 26 mai, puterea este la voi. Nu lăsați PSD-ul să câștige în locul vostru!”

Probleme la TELEKOM! Abonatii companiei isi pun mainile in cap! Anuntul care LOVESTE in toti clientii

Pagina 1 din 1