Cristina / Zelda e invidiată de toate femeile din România pentru soțul pe care îl are și mai ales pentru cât de frumos vorbește tot timpul despre ea. Chef Florin Dumitrescu pur și simplu își divinizează nevasta. Deseori, bucătarul postează fotografii cu ea pe social-media, cu inimioare alături.

I-a făcut o fabuloasă declarație de dragoste, la împlinirea a șase ani de căsnicie. „Fără îndoială, a fost şi va rămâne una dintre cele mai speciale zile din viața noastră. Mă uit la clip şi realizez cât de norocoşi suntem că ne-am găsit. Te iubesc mult! La mulți ani! Să ne iubim la fel de mult şi când vom avea 40 de ani de la nuntă”, a scris Chef Dumitrescu alături de un video de la nunta lor, postat pe o rețea de socializare, în iulie.

Declarație de dragoste în public

Ieri, a fost ziua Zeldei. Prilej de alte dovezi de iubire. „Cu toată bucuria vă spun că oficial este ziua ei! Da, ştiu, fiecare zi este ziua ei, dar de data asta este ziua ei pe bune. Am învățat multe de la ea şi am construit totul împreună, tot de la ea am învățat şi treaba asta. E specială, zâmbeşte, are tot ce îi trebuie şi nimic mai mult sau mai puțin ca să fie jumătatea mea.

