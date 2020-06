Cu piatra de hotar, cu crezul d-nei deputat Cristina-Elena Dinu, cu un fel de „Tatăl nostru” (mai potrivit ar fi „Mama noastră, Dăncilă”, căci textul este despre d-na Viorica Dăncilă), pentru că acest text ne lămurește asupra caracterului autoarei și genului de propagandă pe care îl practică. Celor care au trăit în comunism și au avut neșansa să participe la adunări pionierești și congrese, forțați de împrejurări, ne cerem scuze anticipat pentru emoțiile negative (fiori pe șira spinării, greață, negru în fața ochilor) pe care acest text li-l va provoca.

Iată ce spune Cristina-Elena Dinu despre Viorica Dăncilă: În mandatul său de prim-ministru (al Vioricăi Dăncilă, nn.), România a progresat constant, creşterea economică continuă fiind resimţită concret în bunăstarea românilor şi în calitatea vieţii acestora. Mai mult decât atât, cele şase luni ale mandatului României la preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene au fost un real succes, reuşitele Guvernului în această perioadă fiind remarcate de toate statele membre, de toţi înalţii oficiali europeni, chiar şi de preşedintele Statelor Unite ale Americii.

Ne aducem cu toții aminte cât de mari au fost „succesurile” Guvernului Dăncilă și cât de potrivită a fost d-na Dăncilă să ne reprezinte, fie doar și la aspectul „comunicare cu alte state”.

Textul d-nei Cristina-Elena Dinu continuă pe exact același tipar, de data aceasta despre partidul din care, după ce a trecut prin mai multe formațiuni politice (PD, PDL, PNL și, în sfârșit, PSD-ul mult visat) a ajuns să facă astăzi parte: De ce românii trebuie să voteze candidatul PSD la alegerile prezidenţiale (e vorba tot de Viorica Dăncilă și de alegerile prezidențiale de anul trecut, nn.)? Pentru că PSD şi Viorica Dăncilă respectă românii, prin îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate prin Programul de guvernare! Pentru că este evident că românii trăiesc mai bine, pentru că PSD a majorat salariile, pensiile şi alocaţiile copiilor, pentru că PSD are grijă de sănătate şi educaţie, pentru că PSD dezvoltă infrastructura şi investiţiile, pentru că PSD creează în fiecare zi noi locuri de muncă, pentru că PSD este preocupat de viitorul tinerei generaţii, pentru că PSD a demonstrat fapte, nu vorbe!

Am aflat de la d-na Cristina-Elena Dinu că românii trăiesc mai bine datorită PSD și n-o putem contrazice în ceea ce o privește, sigur dumneaei, soțul, familia, acoliții, mafia din Giurgiu, politicienii PSD o duc mult mai bine atunci când sunt la guvernare. Dar să păstrăm în minte această imagine idilică a României sub PSD ca să putem citi tot veninul ce se revarsă acum din declarațiile aceleiași doamne deputat când, din nefericire pentru ea și pentru acoliții săi, despre care vom vorbi mai jos, la putere se află PNL: limbajul este, după cum ne-am așteptat, cel folosit (tot în comunism) împotriva „dușmanilor poporului”, care ne distrug națiunea și care „asupresc” sărmanul popor român: acum „disperarea a pus stăpânire pe români”, „perspectivele sunt îngrijorătoare”, situația țării este „catastrofală”, etc. Guvernul Orban a reușit în câteva luni să ne aducă Apocalipsa în peisajul idilic lăsat în urmă de PSD.

O înțelegem pe d-na deputat că tot iese în presă și n-are stare, e o situație de tot plânsul. Cum să nu mai fie partidul la putere? Când d-na deputat a fost și este cea mai înfocată susținătoare a lui Niculae Bădălău, cel mai important PSD-ist din Giurgiu, cel cunoscut pentru că a declarat într-o conferință de presă că este „o nebunie” să se mărească numărul parlamentarilor de Diaspora, în străinătate fiind 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia”. Cel care a fost filmat când declara, plin de „respect” pentru românii din străinătate: „mă p.ș pe diaspora”.

Oricum, evoluția politică a doamnei Dinu a fost una plină de aventuri. Ea declara acum câțiva ani că politica i-a intrat în sânge. A pornit în PNL, la Călărași, ca lider local, ajungând astfel director la Spitalul Județean, susținută de președintele liberal, Răducu Filipescu. Apoi, după doi ani (în 2015) s-a transferat la conducerea Spitalului Județean Giurgiu, tot pe filieră politică, fiind sprijinită, de această dată, de liberalul Vasile Mustețea, șeful Consiliului Județean, bun prieten cu Filipescu.

În schimb, în 2017 ajunge deputat, nu pe listele PNL, ci din partea PSD, trecând în barca social-democraților grație împrietenirii sale cu Niculae Bădălău, dar și cu finul acestuia, noul președinte al Consiliului Județean. De altfel, în urma acestei înregimentări politice la PSD, soțul său, Daniel Dinu ajunge, în 2018, director al Direcției de Drumuri și Poduri București. Va fi demis din funcție de premierul Viorica Dăncilă, căreia degeaba i-a cântat osanale, de unde s-a pornit un adevărat scandal, provocat de Bădălău, protectorul lui Dinu.

D-na deputat mai are multe alte isprăvi cu care se poate lăuda, pentru că a condus Spitalul Județean Giurgiu timp de doi ani, din 2015 până în 2017, când a ajuns în Camera Deputaților. Spitalul este emblematic pentru controlul politic PSD exercitat la această unitate medicală. Și acolo d-na deputat a lăsat în urmă exact acel „rai” despre care vorbește în îndemnul să votăm PSD: criza Covid-19 a scos la iveală toată mizeria ascunsă sub preș. Peste 30 de medici au fost infectați cu coronavirus. Personalul medical s-a trezit fără echipament special, după ce Spitalul Județean a fost desemnat să trateze bolnavi cu coronavirus. Deși liderii politici ai PSD, care conduc de ceva ani județul, anunțau periodic mari investiții la Spitalul de urgență, bolnavii internați de coronavirus au găsit în saloanele în care au fost internați, mizerie, mâncare execrabilă, găuri în pereți, pe unde mișunau șoareci, păsări și șopârle.

De altfel, Cristina Elena Dinu a anunțat, în cadrul unei conferinţe de presă, că Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi ambulatoriul spitalului vor beneficia de proiecte de reabilitare, extindere şi modernizare în valoare totală de peste 31 de milioane de euro. Oare unde s-or fi dus banii?

Ar mai fi multe de spus despre „realizările” mărețe ale celei care este alintată „Leana” de către PSD-iștii locali. Știu ei bine ce știu. E suficient să mai citim o dată textul de la început și înțelegem că „Leana” își poartă bine numele. Și că nu putem să luăm vreodată în serios ceea ce ne spune d-na deputat pentru că este pur și simplu propagandă, după metode demult împământenite la PSD.