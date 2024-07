EVZ Special Legumele viitorului nu vor fi prea arătoase. Dar vor fi eco







România. Strâmbe, mai puțin colorate și deloc atragătoare, așa vor arăta legumele eco de mâine.

Percepția că fructele și legumele organice pot părea mai puțin colorate și parcă mai strâmbe, mai ”chinuite” decât cele neorganice nu este azi neapărat o regulă generală. Dar peste câțiva ani s-ar putea să devină ceva curent.

În cavalcada schimbărilor climatice, exista diverși factori care să contribuie la această evoluție.

Este important de reținut că forma și culoarea fructelor și legumelor este influențată de o interacțiune complexă între genetică, condițiile de creștere, maturitate și condițiile de depozitare. În cele din urmă, aspectul produselor organice față de cel al produselor neorganice poate varia foarte mult și poate să nu urmeze întotdeauna un model consecvent în care unul este mai colorat decât celălalt.

Modificările sunt radicale

Când fermierul olandez Bastiaan Blok a scos ultima sa recoltă a realizat ce efect dezastruos a avut vremea asupra producției lui. Ceapa – 117.000 de kilograme – era de mărimea șalotelor.

„Am avut o primăvară foarte umedă și o vară uscată și caldă, așa că plantele au făcut rădăcini foarte mici”, a spus Blok, care cultivă 90 de hectare în Swifterbant, în provincia Flevoland din Olanda.

„Jumătate dintre ele aveau mai puțin de 40 mm și, în mod normal, la această dimensiune nici măcar nu pot fi procesate. Le-aș fi vândut foarte ieftin pentru biomasă. Vremea este fie mult prea umedă și rece, fie mult prea caldă și uscat. Nu mai există o perioadă normală de creștere între aceste extreme.”

Blok este unul dintre numeroșii fermieri din cel mai mare exportator agricol al Europei, Olanda, și unul care leagă criza climatică de tot mai multe fructe și legume imperfecte, chinuite, respinse de un sistem alimentar bazat pe standardizare și aspect cosmetic.

Șansa lui Block

Luna trecută, însă, s-a lansat o acțiune tip crowdfunding social pe nume No Waste Army. NWA desfășoară un program trimestrial de producere de supe, sosuri, paste, băuturi și gemuri, toate făcute din fructe și legume ”recuperate”. Datorită No Waste Army, hambarele lui Blok sunt în sfârșit goale și un an de muncă nu a fost complet irosit.

Thibaud van der Steen, co-fondatorul No Waste Army, a spus că fermierii suferă din cauza extremelor meteorologice, făcând tot mai greu de îndeplinit standardele moderne cerute de marile lanțuri de magazine.

„Unul dintre fondatorii noștri, Stijn Markusse, a lucrat timp de 12 ani cu fermierii într-un concept de valorificare maximă, a fost uimit că atât de multe legume și fructe rămâneau în pământ sau erau aruncate pentru că nu se potriveau unui fel de ”ideal de frumusețe”, a spus Van der Steen.

„Consumatorul mediu s-a obișnuit cu castraveți drepți ca lumânările. Dar oricine are o grădină de legume știe că la fiecare 10 castraveți, doi sau trei vor fi drepți și toți ceilalți vor avea tot felul de forme. Fermierii spun că vremea devine mai extremă. Și asta nu ajută: pentru a crește legume ideale, ai nevoie de condiții ideale.”

Nu va mai fi la fel

Cea mai ploioasă toamnă, iarnă și primăvară înregistrate până azi au amenințat serios culturile de spanac și cartofi. Evelien Drenth, specialist în agricultură, a spus că 61% dintre fermierii olandezi raportează pierderi de recolte din cauza vremii extreme. Bolile sunt în creștere și semănatul este întârziat sau uneori ratat.

„Consumatorii și supermarketurile trebuie să se obișnuiască cu rafturi goale uneori pentru culturile de scurtă durată, cum ar fi spanacul... și, de asemenea, varza de Bruxelles și broccoli de dimensiuni neregulate”, a adăugat ea.

Dacă plantele sunt stresate, la fel sunt și fermierii. Așa zice Jaap Fris, de la ferma comunitară Erve Kiekebos, din Empe, Gelderland. „Este adevărat că lucrurile devin mai dificile din cauza climei”, a spus el. „Dar uneori trebuie să-mi aduc aminte că produsele, chiar dacă arată mai puțin bine, sunt la fel de gustoase.”

Ce zice InfoCons

Iată ce spune IfoCons despre forma legumelor naturale

Dimensiunea și forma: Fructele și legumele naturale tind să varieze în dimensiune și formă. Dacă toate merele dintr-o cutie sunt perfect rotunde și de aceeași dimensiune, este posibil să fi fost tratate pentru a arăta astfel.

Culoarea: Produsele naturale nu au culori extrem de strălucitoare. Culoarea lor ar trebui să fie vibrantă, dar nu exagerată. Evitați produsele cu culori foarte stridente, care pot indica utilizarea substanțelor chimice pentru îmbunătățirea aspectului.

Imperfecțiuni: Fructele și legumele naturale au, adesea, mici imperfecțiuni – pete mici, cicatrici sau forme neobișnuite. Aceste imperfecțiuni sunt normale și nu afectează calitatea nutrițională a produsului.

Codurile PLU

Coduri PLU (Price Look-Up): Uneori, fructele și legumele sunt etichetate cu coduri PLU. Produsele organice au un cod de cinci cifre care începe cu cifra 9. Produsele convenționale au un cod de patru cifre. De exemplu, un măr organic va avea codul 94011, iar un măr convențional va avea codul 4011.