Legendarul Michael Phelps cere sancțini dure pentru dopaj: Avem o problemă serioasă

Statele Unite. Michael Phelps, cel mai titrat înotător de peste Ocean și în același timp idolul lui David Popovici, a cerut sancțiuni drastice pentru sportivii care se dopează, chiar și suspendarea pe viață din toate competițiile.

Michael Phelps cere sancțiuni mai dure pentru sportivii dopați

Agenția Mondială Anti-Doping și organizația World Aquatics au declarat că 23 de inotatori chinezi au fost testați pozitiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Dacă eşti depistat pozitiv, nu ar trebui să ţi se mai permită niciodată să te întorci şi să concurezi din nou, pur şi simplu. Cred că o dată e de ajuns şi gata, a spus Michael Phelps.

Federația Chineză de natație a invocat faptul că rezultatele pozitive pentru substanțele interzise au fost cauzate de alimentele alterate. O explicație acceptată de World Aquatics și Agenția Mondială Anti-Doping. Nouă dintre cei 23 de sportivi chinezi, de altfel depistați pozitiv pentru dopaj, au fost incluși în echipa Chinei de ștafetă.

Spre nemulțumirea britanicului Adam Peaty, liderul echipei din Albion, care a declarat că disputa nu este echilibrată. Revenind la legendarul Michael Phelps, înotătorul care a scris istorie la Jocurile Olimpice a spus că sportivii chinezi, depistați pozitiv pentru dopaj, nu ar trebui să mai concureze la niciun un fel de competiție internațională.

O legendă a natației

„Dacă toată lumea nu este supusă aceloraşi teste, avem o problemă serioasă, pentru că înseamnă că nivelul sportului nu este corect şi nu este egal. Dacă îţi asumi acest risc, atunci locul tău nu este aici", a adăugat Michael Phelps.

La fel ca în cazul chinezului Pan Zhanle care a dominat competiția de natație 100 metri liber de la Jocurile Olimpice și Michael Phelps a fost acuzat că performanțele obținute s-au datorat consumului de anabolizante. „Oamenii m-au numit trişor de-a lungul carierei mele. M-am supus să fac mai multe teste - sânge şi urină - săptămânal.

De ce? Pentru motivul că am putut spune că nu trişez şi că sunt curat şi iată rezultatele. Am făcut-o în mod curat. Am câştigat 23 de medalii olimpice de aur în mod curat. Se poate face", mai spus înotătorul american.

Michael Phelps s-a retras după Jocurile Olimpice din 2016

Michael Phelps a mai precizat că de-a lungul carierei, timp în care a câștigat 28 de medalii, a concurat și împotriva înotătorilor dopați. „Nu cred că am concurat vreodată pe un teren de joc egal sau curat. Am unele speculaţii cu privire la unii sportivi cu care am concurat şi despre care am crezut că se [dopau]. Dar asta nu pot controla".

Michael Phelps s-a retras după Jocurile Olimpice din 2016. După ce și-a încheiat cariera sportivă înotătorul s-a implicat în reformarea sistemului american în materie politicile antidoping. „Ceea ce trebuie să se întâmple este ca toată lumea să se unească şi să găsească o modalitate de a testa pe toată lumea în întreaga lume. Punct", a adăugat Michael Phelps.

Cât despre evenimentele de la Jocurile Olimpice de la Paris, Phelps nu înțelege frustrările Mari Britanii, a cărei echipă a terminat probele de duminică în pe locul patru, în timp ce prima treaptă a podiumului a fost adjudecată de China.