Legea libertăţii noastre de exprimare, împotriva legilor lor care ne pun botniţă

Sursa: Arhiva EVZ

Legea libertăţii noastre de exprimare, împotriva legilor lor care ne pun botniţă. Am să încep cu ceea ce nu credeam că am să fac vreodată în viaţa mea. Am să citez din Mircea Toma. Sunt însă nevoit să o fac, pentru că el este purtătorul de cuvânt al noii nenorociri care ni se pregăteşte.