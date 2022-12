Legea încărcătorului a Uniunii Europene a intrat în vigoare. Ce se întâmplă cu dispozitivele noastre electronice

Uniunea Europeană a lansat, marţi, 27 decembrie, legea care susține ca toate dispozitivele electronice care vor fi vândute pe piaţa trebuie să folosească un singur gen de încărcător. Este vorba de încărcătorul de tip USB-C. Acest lucru înseamnă că producătorii vor avea la dispoziție un termen limită de doi ani pentru a pune în practică noile reglementări venite de la Bruxulles. Legea va deveni obligatorie la finalul anului 2024.

UE a explicat că noua lege comunitară are drept scop de „a face viaţa mai uşoară consumatorilor”. În plus, în acest fel vor fi reduse și deşeurile tehnologice generate de toate statele membre UE. Pe această listă sunt trecute de la telefoanele mobile, tablete, cărţi electronice până la camere digitale și console video. Sistemul actual care se află pe piață era compus din USB 2.0 Micro B, USB-C şi Lightning, exclusiv al Apple. Compania a primit permisiunea să își folosească propriul sistem datorită unui acord voluntar încheiat în 2009. Comisia Europeană a estimat că erau generate până la 11.000 de reziduuri electronice pe an.

Ce își propune să facă noua lege a Uniunii Europene

Noul act normativ îşi propune să reducă reziduurile electronice. De asemenea, legea le va permite consumatorilor să își achiziționeze dispozitive noi fără să fie obligați să își cumpere și un încărcător nou. Comisia Europeană a estimat că acest lucru ar însemna că europenii ar face o economie de 250 de milioane de euro anual. Noua lega va egaliza și viteza privind dispozitivele care permit încărcare rapidă, fără să aibă o importanţă anume ce încărcător alegi să utilizezi.

Este important de precizat că pentru început, laptopurile nu vor fi incluse în prevederile noilor normative din partea UE. Companiile producătoare vor fi nevoite să respecte noile reglementări în maxim trei ani și jumătate de la intrarea în vigoare a legii. Acest lucru înseamnă că data limita este mijlocului anului 2028, informează Agerpres.