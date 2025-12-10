Legea care a schimbat totul în Franța. Adevăruri incomode ies la suprafață după 120 de ani

Pe 9 decembrie 1905, Adunarea Naţională a Franței a adoptat Legea din 9 decembrie 1905 privind separarea Bisericilor şi a Statului, marcând oficial instituirea principiului de „laïcité” (secularism de tip francez) care defineste până în prezent relaţia dintre stat şi culte.

La încheierea a 120 de ani de la acel moment, este util să reexaminăm originile, scopurile – declarate sau reale –, şi modul în care acea lege, gândită într-un context specific, continuă să modeleze viaţa publică și dezbaterile din societatea franceză.

Relaţia dintre stat şi Biserică în Franţa a început să se schimbe radical în urma Revoluția Franceză şi a introducerii Constituţia Civilă a Clerului din 1790 — prima încercare de subordonare a instituţiei religioase faţă de puterea publică. În loc de a recunoaşte Biserica ca autoritate spirituală supremă, statul republican a revendicat controlul.

Cu toate acestea, schimbările nu au fost line. În secolul al XIX-lea, Franţa a trecut prin perioade alternante de influenţă clericală şi de anticlericalism.

După instaurarea A Treia Republică Franceză, tensiunile s-au accentuat între cei care sprijineau menţinerea rolului public al Bisericii şi cei care pledau pentru un stat neutru.

Educaţia a devenit arena principală a acestui conflict: forţe republicane anticlericale au încercat să scoată Biserica din şcoli şi să transforme învăţământul într-o chestiune laică.

În anii ’90 ai secolului XIX, un demers al Bisericii — cunoscut drept Ralliement — încerca să readucă credincioşii catolici în viaţa politică a republicii, dar disputa a rămas adâncă şi nerezolvată.

La 1901, a fost adoptată o lege ce reglementa libertatea de asociere — dar cu efecte specifice asupra congregaţiilor religioase: acelea care nu erau recunoscute legal nu puteau funcţiona.

Aceasta a fost interpretată de mulţi ca o mişcare deliberată împotriva congregaţiilor religioase. În consecinţă, mii de congregaţii s-au aflat sub presiune, excluse de la recunoaştere oficială şi de la dreptul de a exista legal.

Dar presiunea a escaladat odată cu legea din iulie 1904, care interzicea congregaţiilor — autorizate sau nu — să desfăşoare activităţi de învăţământ.

În doar doi ani, circa 14.000 de şcoli confesionale au fost închise. Acţiuni precum demolarea altarelor, zidirea capelelor, interzicerea examenelor pentru clerici reflectau o politică fermă de marginalizare a prezenţei Bisericii în viaţa publică.

Astfel, când legea din 1905 a fost votată, tensiunile dintre stat şi Biserică erau deja adânci — iar consecinţele sociale şi instituţionale ale politicilor precedente erau semnificative.

Legea adoptată formal pe 9 decembrie 1905 prevedea, printre altele, că:

Statul francez nu recunoaşte nici o religie oficială şi nu o subvenţionează.

Libertatea de conştiinţă şi libertatea de exercitare a cultului sunt garantate.

Bisericile şi clădirile religioase existente deveneau proprietate publică (a statului sau a municipalităţilor), iar comunităţile religioase puteau folosi aceste localuri în calitate de „asociaţii de cult”.

Legea a fost votată de Senat cu 181 de voturi pentru şi 102 împotrivă.

Discursurile în parlament reflectau intenţia de a subordona viaţa religioasă autorităţii laice: unul dintre promotorii separării spunea că era vremea ca „problemele dintre Biserică şi Stat să fie în sfârşit rezolvate”. worldhistory.org+1

Legea nu a fost primită fără opoziţie. Biserica Catolică, instituţia nominal vizată, a respins-o. La nivel oficial, papalitatea nu a fost consultată — un fapt care a rupt acordurile anterioare.

Printre temerile exprimate: pierderea bunurilor bisericeşti fără compensaţii reale, lipsa recunoaşterii juridice a structurilor bisericeşti, marginalizarea comunităţilor religioase. Unii susţineau că legea echivalează cu „spolierea” Bisericii.

Implementarea legii a generat fracturi: pentru catolici — majoritari în Franţa — schimbarea a fost profundă, în timp ce minorităţile religioase (protestanţi, evrei, alte culte) au văzut în lege o oportunitate de egalitate juridică faţă de Biserica dominantă.

De fapt, legea a reprezentat nu doar o decuplare instituţională, ci şi o redefinire radicală a locului religiei în viaţa publică: credinţa devenea o chestiune privată, separată de sfera politică şi administrativă.

Două decenii mai târziu, prin ajustări şi negocieri — inclusiv transformarea congregaţiilor în asociaţii juridice — s-a găsit un modus vivendi care a permis convieţuirea relativ stabilă între stat şi comunităţile religioase.

Una dintre dimensiunile frecvent subliniate de istorici este caracterul iniţial al legii ca instrument anticlerical.

Într-un studiu dedicat, se arată că legea a fost rezultatul unei confruntări între tradiţia catolică — integrată de secole în structurile sociale şi politice ale Franţei — şi forţele republicane care vedeau în dominaţia Bisericii un pericol la adresa suveranităţii naţionale şi a libertăţilor cetăţeneşti.

Totodată, legea a consfinţit trei principii esenţiale: neutralitatea statului, libertatea de conştiinţă, şi reglementarea publică a relaţiei dintre Stat şi culte — temelia conceptuală a laïcităţii.

Dar interpretările nu sunt univocale: există voci care consideră că, deşi iniţial gândită împotriva Bisericii Catolice, legea a creat un cadru legal egalitar pentru toate religiile; altele — că prin excluderea religiei din spaţiul public, statul a adoptat o poziţie de neutralitate care, în practică, poate impune o „neutralitate agresivă”.

După mai bine de un secol, legea din 1905 rămâne piatra de temelie a laïcităţii franceze — dar semnificaţia ei evoluează. În prezent, mulţi o consideră un simbol al libertăţii de conştiinţă şi al egalităţii între credincioşi şi non-credincioşi.

Criticii subliniază însă că legea a fost iniţial concepută ca o armă împotriva Bisericii Catolice, şi că unele interpretări moderne transformă laïcité într-un instrument de presiune asupra expresiei religioase — în special pentru comunităţile care îşi manifestă vizibil credinţa (de exemplu, prin semne vizibile ale religiei).

Această tensiune este resimţită tot mai acut într-o societate franceză marcată de diversitate religioasă şi de prezenţa tot mai vizibilă a Islamului.

Susţinătorii interpretării liberale a laïcităţii consideră că legea asigură neutralitatea statului faţă de orice religie şi garantează libertatea de conştiinţă.

Din perspectiva istorică, legea a reuşit să ducă la o redefinire a relaţiei dintre individ, credinţă şi stat — dar transformările sociale, demografice şi culturale din ultimele decenii pun la încercare adaptabilitatea principiului la noile realităţi.

La 120 de ani de la adoptarea legii din 1905, laïcité rămâne un reper fundamental al identităţii politice şi instituţionale franceze. Iniţial concepută ca reacţie la dominaţia politică a Bisericii Catolice, legea a reconfigurat relaţia dintre stat, religie şi individ, stabilind neutralitatea statului şi libertatea de conştiinţă.

Totuşi, istoria a demonstrat că niciun cadru legal nu este imun la interpretări sociale, culturale sau politice: laïcité se confruntă astăzi cu provocări legate de diversitatea religioasă, identitatea culturală, incluziune şi coerenţa republicană.