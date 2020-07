Liderul Pro România susține că el și colegii săi au fost singurii care au votat împotriva legii, din cauză că „încalcă drepturi fundamentale”. Victor Ponta a punctat că legea a fost prezentată în Camera Deputaţilor la ora 19:59, iar „la ora 20.00 a început votul”.

„Vreau să înţelegeţi că toţi deputaţii PSD, PNL, PMP au votat o lege de care habar n-au ce scrie. N-au avut când să o citească. Sunt 33 de pagini! Noi am fost consecvenţi. Ceea ce am spus am şi făcut. Am votat împotriva unei legi care încalcă drepturi fundamentale, care vorbeşte de suspiciune rezonabilă că eşti bolnav de COVID, exact ca în Codul Penal.

E o lege care va fi inaplicabilă din cauza prevederilor sale”, a spus fostul premier.

Ponta e „convins” Iohannis va promulga legea carantinei.

„Când PSD şi PNL s-au luptat să o votăm noaptea ca hoţii, am întrebat de ce să nu o votăm mâine. Au votat-o noaptea ca hoţii. E clar că e o înţelegere între PSD şi PNL”, a menţionat Victor Ponta.

PSD schimbă regulile jocului. Intră în carantină doar cine vrea!

După discuția cu Raed Arafat, social-democrații par să-și fi schimbat opinia privind legea carantinării. A fost acceptată posibilitatea detașării medicilor în timpul stării de alertă.

De asemenea, izolarea nu se poate face fără consimțământul persoanei. Aceasta ar putea fi totuși izolată fără consimțământ în cazuri excepționale pentru cel mult 24 de ore.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat, joi, la şedinţa Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor în care se dezbate proiectul Guvernului privind carantinarea şi izolarea, că, în urma discuţiei cu reprezentanţii Parlamentului, s-a ajuns la un proiect viabil, care permite autorităţilor „să-şi facă treaba”.

„Am venit cu acest proiect în urma deciziei CCR şi am luat în seamă toate aspectele ridicate privind măsurile pe care le luăm pentru combaterea răspândirii şi pentru răspunsul la situaţia cu COVID-19, dar proiectul de lege nu este făcut numai pentru asta este un proiect mai general care prevede toate aspectele legate de carantinarea în situaţii epidemiologice de risc biologic. În corpul legii sunt mai multe definiţii care să clarifice fiecare dintre termenii folosiţi.

Pentru carantină şi izolare am adoptat terminologia din regulamentul sanitar internaţional, nu am mai rămas pe terminologia folosită în România.

Atunci a rămas carantinarea pentru persoanele care sunt potenţial infectate şi care sunt sănătoase şi care sunt în perioadă de incubaţie, iar din punct de vedere al izolării se referă la persoanele bolnave care sunt deja afectate, acolo se vorbeşte de izolarea şi internarea persoanelor”, a explicat el, la şedinţa Comisiei juridice care se desfăşoară online.

Conform amendamentelor depuse carantina se va institui asupra persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen în spaţii special desemnate de către autorităţi, la domiciliu sau în locaţia declarată de către persoana carantinată stabilita prin decizie motivată a Direcției de Sănătate Publică pentru fiecare persoană identificată, decizie care va conține mențiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele persoanei carantinate, durata măsurii si calea de atac prevăzută de lege.

Totodată, izolarea prevede separarea fizică a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen, la domiciliu sau într-o unitate sanitară, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament pe baza consimțământului persoanelor si numai daca acest tratament se impune, în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate.

Pentru persoanele asimptomatice, purtatoare de agent patogen, izolarea se va realiza la domiciliu sau locația declarată, cu exceptia situatiilor în care, pe baza datelor știintifice oficiale referitoare la tipul agentului patogen, calea de transmitere, și rata de transmisibilitate, se impune izolarea acestor persoane în unitățile sanitare, prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

În situaţia în care, într-un caz individual, un medic constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, acesta poate decide carantinarea persoanei în unitatea sanitară şi informează direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, pentru maxim 24 de ore.

Autoritățile publice centrale sau locale au obligația de a asigura necesarul de hrană, tratament, precum și livrarea acestora pentru persoanele aflate în carantină sau izolare la domiciliu, în condițiile în care persoanele se află în imposibilitatea de a-și asigura procurarea acestora. Cheltuielile ocazionate vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătății.