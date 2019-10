Deputatul USR, Daniel Popescu, membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, a depus mai multe amendamente la proiectul de Lege 221/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013.

Deputatul sucevean consideră total ineficient și complet netransparent modul în care au fost organizate consultările și dezbaterile pe tema acestui proiect de lege, în condiţiile în care modificările aduse Legii apiculturii necesită o implicare largă a apicultorilor din toate regiunile ţării.

„De peste un an am discuții cu apicultorii suceveni, bistriţeni și din alte județe din țară. Faptul că acest proiect este tergiversat de peste doi ani ne arată că Guvernul şi Parlamentul nu doresc să rezolve problema etichetării și controlului calității produselor apicole, precum și a sancționării celor care încalcă legislația în domeniu. România are apicultori de mare calitate şi datorită acestui fapt țara noastră se află pe locul 4 în UE (şi pe locul 14 mondial) la producţia şi exportul de miere. În 2015, ne-am situat pe primul loc în Europa cu o producţie de 35 de mii de tone. Pe de altă parte, ne confruntăm cu prezența pe piața românească a mierii neconforme din afara spațiului comunitar (Ucraina, China), falsificate sau fără origine corect declarată, dar prezentată ca producţie naturală şi autohtonă”,a declarat, vineri, deputatul USR, Daniel Popescu, membru în Comisia pentru agricultură.

Deputatul sucevean încurajează asociațiile apicultorilor din România să-și delege reprezentanții la dezbaterile despre care conducerea Comisiei a transmis că vor fi organizate în cadrul Subcomisiei pentru Legea apiculturii. Cei care nu pot ajunge, pot trimite sugestiile pe adresa oficială [email protected].

„Sugestiile dumneavoastră sunt importante și trebuie să le aduceți în discuţie. Numai aşa putem asigura reprezentativitatea majorităţii producătorilor locali pentru a înlătura orice suspiciune privind favorizarea doar a unor grupuri de interese. Avem nevoie de o lege a apiculturii limpede, clară și ușor aplicabilă. Fără îndoială este nevoie să promovăm și să susținem cu bună credință un grad ridicat de informare și conștientizare precum și să stimulăm în mod constructiv reglementarea relațiilor apicultor-apicultor, apicultor-stat, apicultor-vecini, apicultori-marii cultivatori”, completează deputatul USR, Daniel Popescu.

Prin amendamentele depuse până acum la Comisia pentru agricultură, în urma consultărilor cu specialiști în domeniu, deputatul a propus:

– obligația înființării de registre și evidențe genealogice;

– etichetarea corectă a produselor românești și interzicerea simbolurilor românești pe eticheta produselor cu altă proveniență decât cea națională;

– eliminarea abuzurilor ce s-ar putea exercita cu prilejul unor controale ale DSVSA județene declanșate “ori de câte ori există suspiciuni sau reclamaţii” cu privire la neîncadrarea în parametrii de siguranţă şi de calitate ai produselor apicole.

Până la acest moment au rezultat o serie de amendamente care au fost deja depuse la Comisia pentru agricultură și asupra cărora va exista un punct de vedere al Ministerului Agriculturii în următoarele două săptămâni de dezbateri și consultări.

