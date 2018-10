Un nou proiect de LEGE a PARTENERIATULUI Civil LGBTQ, depus la PARLAMENT

Deputatul de Cluj Adrian Dohotaru, ales pe listele USR, a depus miercuri, în calitate de co-inițiator, alături de zeci de parlamentaridin PSD, USR, PNL și UDMR, proiectul de lege privind Parteneriatul civil în România.





“A acorda un drept cuiva nu restrânge în mod automat dreptul altuia. În plus, nu diminuează nici măcar simbolic instituția căsătoriei, cele două fiind diferite ca procedură. De aceea și am depus, alături de alți colegi, o inițiativă legislativă privind parteneriatul civil. Parteneriatul civil recunoaște dreptul la viața de familie atât pentru cuplurile heterosexuale, cât și pentru cuplurile LGBTQ”, a arătat Adrian Dohotaru într-un comunicat de presă. “Parteneriatul civil oferă drepturi comune cuplurilor care aleg să conviețuiască sub această formă, reglementând aspecte precum: drepturile succesorale, sancţionarea violenţei domestice, obligaţia de întreţinere a partenerului aflat în incapacitate, regimul bunurilor, recunoașterea facilităților fiscale sau a beneficiilor sociale acordate de stat. Cea mai mare parte a statelor membre în Uniunea Europeană au legalizat parteneriatul civil sau căsătoria între persoanele de același sex, oferind astfel protecție legală pentru aceste familii. Recunoașterea legală a parteneriatului civil în România ar reprezenta primul pas spre o societate în care toate persoanele beneficiază de egalitate în a-și oficializa relația de iubire, indiferent de orientarea sexuală a partenerilor”, mai susţine Dohotaru. El spune că “o lege a parteneriatului civil este obligația noastră morală pentru a compensa valul de ură la care a fost supusă comunitatea LGBTQ, cea mai discriminată categorie socială de la noi”. Senatul a respins, luni, proiectul legislativ privind parteneriatul civil, iniţiat de deputatul neafiliat Oana Bîzgan. Iniţiativa acorda cuplurilor drepturi juridice şi de creştere împreună a copiilor unuia dintre parteneri.

