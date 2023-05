Legătura neștiută dintre Tina Turner, prințesa Diana, Harry şi William. Moartea „Reginei Rock’n Roll” a stârnit amintiri dureroase

Prințul William a relatat o poveste sfâșietoare despre cum unul dintre hiturile regretatei legende Tina Turner a contribuit la liniștea lui şi a fratelui său în diminețile când erau duşi la scoală. Prințesa Diana le cânta una dintre melodiile de succes care ocupă un loc special în inima lui chiar şi astăzi.

Moștenitorul tronului a dezvăluit că încă de la vârsta fragedă, melodiile ei au rămas vii pentru el, evocând amintiri „adevărate de familie” pe care le-a trăit cu prințul Harry și cu regretata sa mamă. De fapt, este un cântec pe care îl ascultă şi astăzi „în secret”. Este melodia pe care prințesa Diana o cânta pentru ei în drum spre școală.

Prințul William a dezvăluit că melodia The Best ocupă un loc special în inima lui

Vorbind la podcastul Apple Time to Walk din 2021, Prințul de Wales a dezvăluit că melodia The Best ocupă un loc special în inima lui. Mai exact, în drum spre Eton College, Berkshire, unde William a fost internat între 1995 și 2000, tânărul prinț a început să se simtă „anxios”, iar prințesa Diana încerca să ajute la calmarea nervilor fiilor ei cântând melodia The Best pe tot traseul până la şcoală.

El a spus: „Când eram mai mic, Harry și cu mine, eram la internat. Iar mama obișnuia să cânte tot felul de melodii pentru a ne scăpa de anxietate. Și una dintre melodiile pe care mi le amintesc este „The Best” a Tinei Turner. Stând pe bancă din spate, cântând, trăiam un adevărat moment de familie.”

El a continuat: „Mama mea îl lua pe polițist în mașină si-l punea să cânte cu noi. Când ascult acum melodia, în secret, îmi aduc aminte de acele plimbări cu mașina și de multe amintiri cu mama mea”, a povestit prinţul William.

Puțini știu că The Best a fost înregistrată initial de Bonnie Tyler. Cea mai cunoscută versiune rămâne însă cea a Tinei Turner, care a avut un succes zdrobitor.

Vestea care a zguduit lumea muzicii

Tina Turner a murit, miercuri, la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut, în urmă cu puțin timp, chiar de către purtătorul ei de cuvânt:

„Tina Turner, Regina Rock’n’Roll-ului a murit în liniște astăzi, la vârsta de 83 de ani după o boală lungă, în locuința ei din Kusnacht, în apropiere de Zurich, Elveția. Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model”, au transmis apropiații Tinei Turner.

Tina Turner, pe numele ei real Anna Mae Turner s-a născut la 26 noiembrie 1939, în orăşelul Nutbush din statul american Tennessee. Când era adolescentă, artista mergea deseori să asculte muzică la Club Manhattan din St. Louis. Acolo l-a cunoscut pe Ike Turner, solistul de la Kings of Rhythm. Din acel moment viaţa ei s-a schimbat, devenind în scurt timp principala vocalistă a trupei Kings of Rhythm, scrie expres.