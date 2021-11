Legătura neștiută dintre Benone Sinulescu și Maria Tănase. Artistul avea emoții de fiecare dată când povestea

A fost o amintire dragă sufletului lui, pe care de fiecare dată a istorisit-o cu emoție. Însăși Maria Tănase, cea supranumită ‘‘Pasărea măiastră‘‘, i-a remarcat lui Benone vocea, astfel că şi-a dorit să-l cunoască.

Întâmplarea a făcut ca Benone Sinulescu și Maria Tănase să se intersecteze, în primăvara anului 1959, pe holurile Radiodifuziunii Române, pe când artistul avea doar 22 de ani. Nea Beni, cum îi zic azi apropiaţii, avea deja o melodie în top, ‘‘La Lenuța în cerdac‘‘, pe placul și directorului de atunci al Radioului, Mihail Sadoveanu. Cântărețul a povesit de fiecare dată cu nostalgie despre acea întâlnire de suflet cu Maria Tănase.

”Mi s-a tăiat respiraţia când când m-am trezit faţă-n faţă cu Maria Tănase. Eu, un puşti de 22 de ani, care habar nu aveam ce e viaţa, ea, ditamai vedeta. Şi s-a comportat faţă de mine ca o mamă, aş zice. Îmi amintesc că, după ce m-a mângâiat, m-a tras uşor de ureche, mi-a lăudat stilul de interpretare. Am preferat mereu să declar că vorbele ei au fost: O să faci carieră, măi ţâcă!, dar adevărul este altul” povestea nea Beni.

De fapt, vorbele Mariei Tănase au fost: ”O să faci carieră, măi puţă!‘‘.

Un an şi ceva mai târziu, în toamna lui 1960, Maria Tănase şi Benone Sinulescu aveau să se reîntâlnească, la inaugurarea Sălii Palatului, unde toată ‘‘spuma‘‘ lumii noastre muzicale fusese invitată să cânte.

”Fiecare dintre noi trebuia să interpreteze câte o melodie. Aveam emoţii mari, era toată şefimea acolo, nu puteai să te faci de râs. Tremuram tot. În fine, îmi vine rândul, intru, dau drumul la voce şi plec de pe scenă uşurat. Am zis plec? Am zburat, de fapt. Peste câteva minute, îmi aud numele strigat de voci diferite, pe care nu le ştiam. Aveam să fiu chemat la bis. Doar eu şi Maria Tănase. Aşa se face că am cântat nu una, ci trei melodii.” rememora îndrăgitul solist.